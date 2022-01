Szubjektív Top 25-ös lemezlista a 2021-es magyar rock/metal megjelenésekből

Pici jubileum… már ötödik éve, hogy januárban jelentkeztem egy személyes ’A legjobbak’ zenei listával, idén sem szakad meg a folyamat. A tavalyi esztendőt is még jócskán felforgató covid ismét okozott gondokat a lemezkiadás terén is, de mégsem panaszkodhatunk, szinte zsákszámra érkeztek a hazai kiadványok - főtt is a fejem, hogy az előzetesen összeírt közel 60 címet hogyan fogom 25-re leredukálni. Ez azt eredményezte, hogy szinte az utolsó pillanatban is még cseréltem előadót a listában. A koncepció maradt, azaz a mostani válogatás is az előző évben megjelent, kizárólag magyar rock és metal megjelenésekből szemezget, és szokás szerint nem helyezés (!), hanem névsor alapján kerültek besorolásra az egyes lemezek. Lehet, hogy első átfutásra kicsit egydimenziósnak tűnik a felsorolás, de jobban elmélyülve az anyagokban, kitűnik, hogy most is sikerült újabb színekkel gazdagítani a már eddig bemutatott zenei palettát. És már sokadjára: mind az összeállítás, mind a kiadványokhoz fűzött rövid jellemzés teljesen szubjektív!

AMD – Temetetlen múlt

AURORA – Teszt alatt a türelem

AUTUMN TWILIGHT – Valid

ÁNGYÁN TAMÁS – Ketrecharc (Duality II.)

BORDÓ SÁRKÁNY – XX. századi krónikás

CADAVERES – Ars Moriendi

DALRIADA – Őszelő

DIKTÁTOR – Disznó az űrben

FAUST – Mindenhol

GRIFF – Feltámadás

HELLDIVER – Új hajnal virrad

JUHÁSZ MARCI – Sorsszimfóniák

KALAPÁCS JÓZSEF – Szelíd metálosok

KÉKKŐI ZALÁN – My World My Dream

KOVÁCS KOPPÁNY – A Vadkelet hőse

MARÓTHY ZOLTÁN – Mysterium

NEVERLAND – A holnap markában

OMEN – Best of Omen - 30 év

OSSIAN – A Teljesség

ÖnésÖN – Tegnapról mára

PETER KOVARY – Family, Christmas & Rock and Roll

POWER – Új éden

RADAR – Kétszer élni

REMORSE – Kohó

RUDÁN JOE – Feketén fehéren



Lássuk részletesebben is az albumokat. Először azokról egy pár mondat, amelyek az elmúlt év során már be lettek mutatva itt a portálon.

Bordó Sárkány – XX. századi krónikás

A középkori világzenét játszó debreceni székhelyű formáció negyedik, 11 tételes nagylemeze. Népdalok, históriás énekek, több nemzetiség folkmuzsikája, valamint saját – énekes, és instrumentális – szerzemények alkotta (ezúttal az előző albumoktól még rockosabb, sőt, helyenként progresszív rockosabb) anyag. Izgalmas zenei utazás!

Bővebben itt.

Dalriada – Őszelő

A soproni folk metalosok tavaly tavasszal megjelent új nagylemeze, amelyre mélyebbre hangolt gitárokkal, valamivel kevesebb népi hangszeres részt felsorakoztatva írt és rögzített 9+1 dalt a Ficzek András vezette banda. Kissé átrendeződött, felfrissült a zenei környezet, viszont a szellemiség és a zenei világ maradt. A szimpla CD verzió mellett a Hazatérés - 15 év Dalriada DVD-vel is megjelent a kiadvány. Értékes, komoly, és hibátlan folk METAL album!

Bővebben itt.

Juhász Marci – Sorsszimfóniák

A Nomad volt énekesének első szólólemeze. Kilenc dal, amelyek zenei világa egyszerre szentimentális, nosztalgikus, mégis vidám és felszabadult, és mindegyik valami egyedi, édes-bús, szomorkásan derűs ízzel bír - szövegvilágában pedig hol elgondolkodtat, hol megkönnyeztet, hol megnevettet. A múcsonyi énekmondó/lélekénekes nagyon őszinte és hiteles kitárulkozása!

Bővebben itt.

Kalapács József – Szelíd metálosok

Különleges dupla válogatásalbum a magyar rock/metal színtér egyik ikonikus alakjától. 37 dal az életműből: a Pokolgép, az Omen, a Hard, a Kard, az Akusztika, és a Kalapács zenekar számaiból szemezgetve, eredeti vagy átdolgozott verziókban, illetve két vendégszereplés, valamint hat teljesen újravett régi Omen és Pokolgép klasszikus, plusz egy teljesen új Kalapács nóta. Fém(es) himnuszok, ezúttal szelíden!

Bővebben itt.

Kovács Koppány – A Vadkelet hőse

A Rómeó Vérzik frontemberének (leginkább) country/country rock stílusban fogant – felvidéki zenészek közreműködésével rögzített – szólóanyaga, de a 11 dalban blues-os elemek, és zongorás balladisztikus pillanatok is színesítik az összképet. A Big Horn ranch illatát is magán viselő, száz százalékig önazonos anyag - tökéletes „útravaló”. A szabadság krónikája!

Bővebben itt.

Omen – Best of Omen - 30 év

Minimum ’Az év legjobb metallemez borítója’ címet kiérdemlő dizájnnal megjelent gyűjteményes (dupla) válogatásalbum a patinás bandától, amelyen két exkluzív dal (A család, Fagyott világ) mellett további 20 Omen klasszikus hallható „ráncfelvarrott” verzióban, a 2019-ben a zenekarhoz csatlakozott Molnár Péter ’Stula’ előadásában. (Továbbra is) van metal!

Bővebben itt.

Ossian – A Teljesség

A Paksi Endre vezette zenekar 35. születésnapját (is) megünneplő új, 13 tételes – egy instrumentális dalt, valamint egy meglepő feldolgozást is tartalmazó – nagylemez. Hangulatilag és dinamikailag változatos, mégis egységes anyag, továbbra is a pozitív életszemlélet/gondolatvilág jegyében született szövegekkel - és ami már az RP Stúdióban készült. Életmű összegzés zenében és mondanivalóban!

Bővebben itt.

Power – Új éden

Nyolc évvel a bemutatkozó album után érkező új nagylemez a mosoni heavy metalos triótól. A debüthöz képest letisztultabbak a dalszerkezetek, kompaktabbak a nóták, amelyek némelyikét valami geggel, egy apró plusszal tették még izgalmasabbá, valamint a stílushoz hű, ízléses és technikás gitárszólók, és a bivalyerős ’szand’ még tovább emelik a 9+1 tételes anyag élvezeti értékét. Dallamokban tobzódó HM mestermű bő 40 percben!

Bővebben itt.

Radar – Kétszer élni

Az egészséges heavy metalt toló szabolcsi kvintett ötödik albuma, ami (végre) igazságot szolgáltat lemezen is a csapatnak, ugyanis ezúttal szintet ugrottak a megszólalás terén. 11 tradicionális hard rock/HM nóta, zömében a következő generáció, illetve annak jövőjével foglalkozó – pozitív üzeneteket közvetítő – szövegekkel. Trend- és megalkuvásmentesen!

Bővebben itt.

Alább azok a kiadványok, amelyekkel kapcsolatban a következő hetekben, hónapokban tervezek cikkmegjelenést.

Ángyán Tamás – Ketrecharc (Duality II.)

Öt évvel a Duality album után érkező második „felvonás”, annyi különbséggel, hogy ezen az albumon már „csak” hard rock/metal dalok kaptak helyet, Tamás klasszikus zenei énje ideiglenes most a háttérbe vonult vissza. Kilenc szám, négy metal tenor – Gamsz Árpád, Molics Zsolt (R.I.P.), Molnár Péter ’Stula’, és Ráduly Levente – főszereplésével, és tovább hat muzsikus közreműködésével előadva. Rock mindörökké!

Diktátor – Disznó az űrben

Derzsi Vezér és csapata ismét figyelemfelkeltő címet (és borítót) kapott új albuma, amit akár konceptlemezként is jellemezhetnénk, már olyan értelemben, hogy teljes egészében állatok „uralják” a rajta szereplő dalokat… de a sorok között olvasva persze az emberi tulajdonságok köszönnek vissza. 11 szöveges, és egy instrumentális szám a korongon, nyers, karcos megszólalásban, a’la animal metal. Furfangos, de szerethető!

Griff – Feltámadás

Hatalmas meglepetésként, 32 év (!) után érkező második nagylemez a ’80-as évek legvégének egyik legnagyobb ígéreteként számon tartott hard rock csapattól. Az eredeti felállást csak Jülek Károly billentyűs képviseli, de a mellé felsorakozott zenészek, valamint a fiatalon elhunyt Vertig József énekes utódja, Nachladal István hagyományőrzőek - a korongra került mind a 11 dal – amiből 4 az első albumon is szerepelt – mindegyike alaposan kidolgozott, megadallamos HR/HM. Több mint meggyőző újraindulás!

Neverland – A holnap markában

November végén megjelent, szinte bombaként robbanó album egy vadonatúj formációtól. A két alapítótag (Szehoffer Péter - gitár, basszusgitár, szintetizátor, háttérvokál, valamint dobprogramok, és Réger Norbert - ének, háttérvokál) által megírt és rögzített lemezen 11 – néhol progresszív elemekkel is megszínezett – vérbő heavy metal, illetve epikus metal nóta közel 50 percben - néhány dalban két vendégzenésszel. Elsöprő bemutatkozás!

ÖnésÖn – Tegnapról mára

Az 1989-ben (!) alakult, és pár éve újra aktív tatabányai zenekar decemberben megjelent bemutatkozó (!) nagylemeze. A nevük lehet, hogy kissé (vagy nagyon) furcsa, viszont a korongra került 10 dal költői igényességű magyar szövegekkel megtámogatott – a nyolcvanas éveket egy az egyben visszahozó – rendkívül igényes arénarock, érett, minőségi melodikus rock. Toto, Foreigner, Bon Jovi, vagy Demjén, Bikini, Edda szimpatizánsoknak kötelező!

Rudán Joe – Feketén fehéren

A legendás énekes – külső zeneszerzők és szövegírók alkotta – harmadik önálló stúdióalbuma. A Rudán Joe Band tagságán kívül több mint másfél tucat vendégmuzsikust felvonultató, közel 75 perces, monumentális, izgalmas anyag. 12 új, vérbő vagy éppen lírai hard rock szerzeménnyel, plusz 6 (feldolgozás, rockopera betét, „karanténdal”) bónusz tétellel. Long live rock n’ roll!

Végül, az a tíz hangzóanyag, amelyekről még nem esett szó.

AMD – Temetetlen múlt

Kilenc évvel a Mindenen kívül album után új nagylemez az 1987-ben indult veterán budapesti hardcore bandától. 10 vadiúj dal, plusz 4 újravett klasszikus 38 percben elővezetve. Tesztoszterontól kicsattanó riffek, energiabomba mini-szólók, masszív basszus, feszes dob, és a (túlnyomórészt) társadalomkritikus szövegeket vagányan, de rettentő mérgesen előadó ének. Oldschool hengerlés!

Auróra – Teszt alatt a türelem

A győri punk rock brigád Más világ című akusztikus albuma után egy évvel érkező új nagylemeze. 12 lendületes (vagy ebből egy kicsit visszább vett tempójú) dal – ezúttal viszont már Vigi szövegeivel „megtöltve” – 35 percben. Vastagon megszólaló gitártémák, klasszikus együtténeklős refrének, már-már az aranykort idéző hangulat. Pogóra fel!

Autumn Twilight – Valid

A dark/doom/gothic metalos csapat 11 évvel a – szerzői kiadványként kijött – Sequel nagylemez után megjelent visszatérő albuma, amely egyfajta antológia - egy új dal (a nyitó Cyclic) mellett 9 régebbi szerzemény hallható rajta újra felvéve, újragondolva, áthangszerelve, szűk háromnegyed órában. Különös, de azonnal befogadható atmoszféra, a kinti nagy elődökhöz méltó gitárszólók, tiszta ének. Új restart?

Cadaveres – Ars Moriendi

A groove/(modern) metalos banda hatodik – nagyon igényes külcsínnel bíró – (és utolsónak aposztrofált) nagylemeze, ami amolyan ’vissza a gyökerekhez, de legalább is, az első két albumhoz’ anyag. 10 dal, egy intró, illetve egy átkötő, közel 40 percben - gyilkos intenzitás, súlyos riffek, dallamos vokáltémák, fejet letépő megszólalás, mindehhez pedig egy érdekes koncepció, ’A meghalás művészete’ társul. Piszkosul odatették újra!

Faust – Mindenhol

A tavaly 30. születésnapját ünneplő vajdasági zenekar új nagylemeze. 10 saját, vadonatúj szerzemény, plusz nyitásként Bach Toccata átirata, valamint zárásként Janis Joplin Mercedes Benz dalának – női vokálokkal megerősített – feldolgozása. Őszinte, lelkes, hetvenes-nyolcvanas évekbeli tradicionális hard rock (Deák Bill Gyula, a P.Mobil, és a Lord nyomában), ezúttal magyar nyelvű szövegekkel. Tovább az úton!

Helldiver – Új hajnal virrad

A hard rock/heavy metal vonalas nógrádi banda tavaly nyár elején megjelent második nagylemeze, amelyen már inkább az utóbbi stílus dominál, és ami már egy új frontemberrel, Magyar Csabával készült. 10 magyar nyelvű dal a korongon, plusz a bemutatkozó albumon szereplő A piros, a fehér, és a zöld angol verzióban. Vendégénekesek: Dudás Ivett (ToE), és Schrott Péter (Continoom, Zártosztály). Szélsőségektől mentes, míves munka!

Kékkői Zalán – My World My Dream

A Beatrice gitárosának első szólólemeze, 11 tétellel. A játék neve instrumentális (és intelligens) rockzene, viszont a hat zenészbaráttal/társsal rögzített dalcsokor mindegyike akár énekes szám is lehetne, hiszen a felépítésük miatt alkalmasak lennének erre. Az öncélú tekeréstől mentes előadásban, a különböző hangulatok, érzések átadása történik – hol tradicionális, hol modernebb formában –, nagybetűs Dalokban. Optimizmust, (lelki) békét közvetítő, kiemelkedő alkotás!

Maróthy Zoltán – Mysterium

Az ex-Ossian, ex-KFB, ex-Fahrenheit (jelenleg Koncz Zsuzsa kísérőzenekarának tagja) gitáros-énekes, dalszerző és zenetanár tavaly ősszel megjelent első szólólemeze, amelyet néhány zenészbaráttal rögzített. Kilenc énekes szám, két instrumentális tétel, plusz egy LGT feldolgozás a majd’ 50 perc játékidőben. Dallamos modern hard rock, érett, ízléses gitározással, pazar szólókkal, értő hangszerelésben, és kellően dinamikus megszólalással. Folytatásért kiált!

Peter Kovary – Family, Christmas & Rock and Roll

Kővári Péter (Royal Rebels, ex-Stoned, ex-Neo) frontember – saját ízlés szerint összeválogatott és elkészített – karácsonyi albuma, amelyen minden hangszert (gitár, basszusgitár, billentyűk, harmonika, dob) ő játszott fel, egyedül a billentyűs hangszereken segítette ki Csikós Nándor. Négy saját szerzemény, valamint nyolc örökzöld ünnepi klasszikus áthangszerelt változata - rock, blues, soul stílusban, néhol csipetnyi punkos lendület, 40 percben. Nem csak a „tűleveles” időszakra!

Remorse – Kohó

Közel 13 lemezmentes év után megjelent új album az ózdi veterán thrasherektől. 14 gondosan megmunkált – zömében Bay Area típusú – mesterdarab a kohóból, az egyikben gyermekgügyögéssel (gitáá!), a másikban flamenco-s, kasztanyettás közjátékkal, de akad (power) lírai, komorabb tétel is a korongon. Gyors és középtempós, zakatoló riffelés, stílushű, többkörös szólók, masszív alapozás, karakteres ének, plusz közel egy tucat vendég. Thrash ’til death!