Jobbik: „Távolítsák végre el a Szabadság térről a szovjet emlékművet!”

- hívta fel a figyelmet Lukács László György a Szabadság téren, a szovjet emlékmű előtt megtartott sajtótájékoztatóján.

A Jobbik frakcióvezetője szerint amikor október 23-ra, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára készülnek mindannyiunk igazságérzetét bántja az emlékmű amely - ahogyan az ellenzéki képviselő fogalmazott - a szovjet elnyomás és cinizmus egyik szimbóluma. Lukács László György ezért azt kéri és javasolja, - amit a mai nappal elő is terjesztenek -, hogy távolítsák végre el a Szabadság térről a szovjet emlékművet!

Erre teszünk most kísérletet és erre szólítjuk fel a magukat jobboldalinak érző pártokat is, így a Fidesz-KDNP pártszövetséget, illetve a Mi Hazánkat, hogy támogassák a Jobbik kezdeményezését, amellyel mi konzervatívok azt akarjuk elérni, hogy ez az emlékmű innek eltávolításra kerüljön.

Lukács László György hangsúlyozta, hazánk számára csak a magyar nemzeti önrendelkezés és függetlenségünk megőrzése a legfontosabb érv és szándék amire most mindenkinek lehetősge lesz, hogy kinyilvánítsa.

Mondják ki bátran, - amit mi is ki merünk mondani -, hogy ruszkik haza! Üzenjük meg annak az Oroszországnak amely a Szovjetunió örököse, hogy az emberek nemcsak 1956-ban, hanem most is a szabadság és béke pártján állnak, ezért erről a térről ennek az emlékműnek távoznia kell!