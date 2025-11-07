Orbán Viktor még nem tudja, kapunk-e mentességet az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók alól

A mostani Trump–Orbán tárgyalás során minden más lesz, mint legutóbb, 2019-ben – mondta a Kossuth rádióban Orbán Viktor miniszterelnök, a vele Washingtonban készült beszélgetést ezúttal felvételről közvetítették. Felidézte, 2010-ben a magyarok felismerték, hogy az európai vezetők zsákutcába, a falnak vezetik az országokat, ezért más utat választottak. 2016-ban Donald Trump első elnöksége idején is ezzel az új úttal próbálkozott. A kormányfő úgy látja, az elnök 2025 januárjában sokkal felkészültebb, mint fogalmazott

„Trump-tornádóval”

tért vissza.

A miniszterelnök rámutatott, jelenleg 1400 magyarországi vállalat van amerikai tulajdonban, ez 100 ezer álláshelyet jelent. Ezek a cégek modern technológiák alkalmaznak vagy hoznak hazánkba. Orbán Viktor azt mondta, ebben az évben már több amerikai beruházás érkezett Magyarországra, és az év hátralevő részében még 3-4 újabb jöhet.

Az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók alóli mentesség kérdésére a kormányfő azt felelte,

„erre a kérdésre majd holnap délután tudok Önnek válaszolni”.

(A beszélgetés rögzítésekor Washingtonban csütörtök este volt. – A szerk.) Orbán Viktor azt mondta,

üzleti értelemben nem akar érte adni semmit,

hanem Donald Trump belátásában bízik. A miniszterelnök azt közölte, több javaslata is van a megoldásra.

A kormányfő azt is mondta, Trump a béke embere, kedves ember, aki le akarja zárni a háborúkat, ezek közül pedig az orosz–ukrán háború lezárása a legnagyobb feladat. Leszögezte,

lesz budapesti békecsúcs, kérdés, hogy ezen az amerikai és az orosz elnök csak közelebb kerül-e a békéhez vagy bejelentik-e azt.

A miniszterelnök szerint két kérdés merül fel. Az egyik a háború kiterjedésének elkerülése, a másik pedig, hogy a háború után Ukrajna képes lesz-e önálló országként működni. Orbán Viktor azt mondta, az EU szerint legyőzik az oroszokat és az orosz jóvátételből lehet újjáépíteni Ukrajnát. A magyar miniszterelnök szerint azonban ez illúzió, Európának nincs pénze, az oroszok meg nem fizetnek. Azt is mondta, Magyarországon az elképzelhető legnagyobb a nyomás, hogy álljunk be a sorba és lépjünk be a háborúba.

A Tisza Párt mobilapplikációjából történt adatszivárgás/adatlopás ügyéről azt mondta, aki adatot szerez, az adatgazdává válik, felelős érte, megfelelően kell kezelnie. (Arra már nem tért ki, hogy ez azokra is vonatkozik, akik a kiszivárgott/ellopott adatot valamilyen formában megkapják. – A szerk.)

Az adórendszerrel kapcsolatos nemzeti konzultációról úgy fogalmazott, az „tiszta vizet önt a pohárba”, az emberek kifejthetik álláspontjukat sarkalatos kérdésekben.

A háromgyermekes édesanyák adómentességéről azt mondta, az hamarosan kiterjed a kétgyermekesekre is, illetve a családi adókedvezmény is tovább fog emelkedni. A miniszterelnök rámutatott, az édesanyákat, ha gyermeket szülnek, felnevelnek, a társadalom honorálja, megtiszteli, elismeri.

A teljes beszélgetés itt nézhető meg: