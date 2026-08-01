Megnyílt az első országos jogsegélyközpont a banki károsultak megsegítésére

A nyári kánikula ellenére rendkívül nagy érdeklődés kísérte a megnyitót: az ország 14 megyéjéből érkeztek érintettek, a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetsége 2500 fős tagságának pedig mintegy háromnegyede képviseltette magát az eseményen.

Az irodát Z. Kárpát Dániel, a Jobbik volt országgyűlési képviselője nyitotta meg, aki beszédében úgy fogalmazott: érthetetlen, mire kell még várniuk a bajba jutott adósoknak. Felidézte, hogy 2010-ben riasztották az első kilakoltatásra, amit az évek során további 76 olyan eset követett, ahol személyesen kellett jogsegélyt nyújtania a helyszínen.

A rendezvényen a szakterület elismert szakértői közül jelen volt Marczingós László és Ölveczky István is. Z. Kárpát elmondta: bár a szakemberek az elmúlt években hiánypótló és elhivatott munkát végeztek, a devizahitelesek átfogó és érdemi megsegítése területén továbbra sem történt áttörés. Az új békásmegyeri központ célja, hogy ezen a tarthatatlan helyzeten változtasson, és hatékony, közvetlen támaszt nyújtson a károsult családoknak.

Megnyílt a devizások első jogsegélyközpontja