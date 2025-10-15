A Fidesz újabb 600 milliárdos ígéretet tett a nyugdíjasoknak

A kaposvári Lázárinfón kedden az építési és közlekedési miniszter újabb óriási összegekbe kerülő ígéretet tett a nyugdíjasoknak.

„Ha van 13. havi nyugdíj, akkor a 14. havi a következő lépés. Ezen dolgozunk, számolunk, kőkeményen dolgozunk azon, hogy ez megvalósítható legyen”

– jelentette ki Lázár János a Világgazdaság tudósítása szerint. Mint a tárcavezető fogalmazott, a 13. havi nyugdíj visszaállítása fontos lépés volt, de az infláció miatt további támogatás szükséges. A kisebb nyugdíjak sávos emelésével korábban kísérleteztek, de ez politikailag nehéz, és igazságtalanságérzetet kelt. Lázár János szerint a végső megoldás egyértelmű: a 14. havi nyugdíj. A tárcavezető a bevezetés időpontjáról és üteméről nem tett említést.

A miniszter ismertette, a jelenlegi szabályok szerint a mai 2 millió 400 ezer nyugdíjas polgár nem az előző évtizedek megtakarításaiból kapja juttatását, hanem azokból a befizetésekből, amelyeket a jelenlegi dolgozók teljesítenek. Hiába takarékoskodott valaki, hiába vonták a nyugdíjjárulékot a 60-as, 70-es, 80-as években, abból egy fillér sincs meg – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a nyugdíjkassza a Kádár-rendszer végére elszállt.

A miniszter kiemelte: a nyugdíjak fenntarthatósága a munkavállalók számától függ. 2010-ben 3 millió 600 ezer ember dolgozott az országban, ma 4 millió 900 ezer fizet adót, akik így gondoskodnak a nyugdíjasokról. Mint mondta, ez a garancia arra, hogy senki ne maradjon ellátás nélkül.

A 14. havi nyugdíj említése nem újdonság a Fidesz kommunikációjában,

a 2006-os választások előtt Orbán Viktor ezt már megígérte az akkori időseknek. Ám azt a választást a Fidesz elvesztette, így nem tudni, valóban teljesítették volna-e ígéretüket. Orbán Viktor nyugdíjasoknak tett legutóbbi nagy volumenű bejelentése, mely szerint visszakapnák a zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek után megfizetett áfát, látványosan elbukott.

A nyugdíjkassza szociális hozzájárulási adóból és társadalombiztosítási járulékból származó bevételei már most sem fedezik a 13. havi járandóságot, azt a költségvetés egyéb forrásainak terhére kell átutalni. A jövő évi büdzsében erre 531,7 milliárd forintot szán a kabinet. Egy újabb havi ellátás ugyanekkora lukat ütne a költségvetésen.