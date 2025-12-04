Adorján Béla: Nem akarnokot akarunk lecserélni egy másik akarnokra!

Bemutatták Bács-Kiskun vármegye 1-es és 2-es választókerületének jelöltjeit, akik a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltjeiként indulnak a 2026-os választáson. Adorján Béla, a Jobbik elnöke hangsúlyozta: a párt célja a többpárti demokrácia újbóli megteremtése Magyarországon. Szerinte ma a politikai rendszer működése az egykori Hazafias Népfront és az MSZMP korszakára emlékeztet, ezért elengedhetetlen a választási rendszer teljes átalakítása.Kiemelte: a Jobbik az egyetlen politikai szervezet, amely már a választások előtt kész, részletes reformcsomagot kínál a választójogi szabályok és a parlament működésének átalakítására. A politikus több példát is említett a választási visszaélésekre, köztük Vásárosnaményt és Tiszaburát, ahol szerinte „elképzelhetetlen pofátlansággal” és megvesztegetéssel befolyásolták a szavazásokat. Úgy fogalmazott, hogy a Jobbik célja, a kiszolgáltatott emberek felszabadítása a politikai nyomás alól és a tiszta választások megteremtése.

Bemutatták a két választókerület jelöltjeit

A sajtótájékoztatón ismertették a Jobbik két kecskeméti körzetének indulóit:

Bács-Kiskun 1. számú választókerületben, Lejer Zoltán, a Jobbik országos választmányának elnöke, korábbi kecskeméti önkormányzati képviselő indul. Bács-Kiskun 2. számú választókerületében pedig,

Bodrogi Tamás, kecskeméti lakos, aki 2001 óta él a térségben.

Lejer Zoltán: közlekedési, gazdasági és klímavédelmi problémákra kell választ adni

Lejer Zoltán kiemelte: körzete Kecskemét belvárosától egészen Tassig húzódik, rendkívül sokféle települést foglal magában, melyeket mégis összeköt egy „hírhedtté vált probléma”: az 52-es főút állapota. Szerinte húsz éve nem történt érdemi fejlesztés, pedig minden választás idején ezt ígérték. Hasonló gondként említette az M8-as autópálya több mint két évtizede húzódó befejezését. Mezőgazdasági mérnökként külön kitért a klímaváltozás térségi hatásaira és az Alföld kiszáradására, amely a gazdák mellett már a lakosság mindennapjait is sújtja.

Bodrogi Tamás: nem szabad újra egypárti túlhatalom felé menni

Bodrogi Tamás hangsúlyozta: nem tartja elfogadhatónak, hogy az országot tartósan egyetlen párt irányítsa kétharmados erőfölénnyel. Szerinte a többpárti kormányzás a demokrácia alapja. A körzet problémái között megemlítette:Kecskemét túlzott iparosodását,a városi utak és a közlekedés romló állapotát,az „okosváros” projektre kapott 127 milliárd forint eredményeinek hiányát,valamint a Halasi úti felüljáró nyolcéves felújítási csúszását.Bodrogi szerint a térségben élők csak akkor kapnak valódi képviseletet, ha a választók „kompetens és elszámoltatható” emberekre szavaznak.