Már „csak” a harmadik legalacsonyabb a magyar éves bruttó átlagkereset

„Példátlan sikert” mondhat magáénak Orbán Viktor gazdaságpolitikája: hazánk az Európai Unió utolsó előtti helyéről a hátulról harmadikra „ugrott előre” a teljes munkaidőre vetített éves bruttó átlagkereseteket bemutató Eurostat-statisztikában. A sor végén Bulgária kullogott 2023-ban 13 503 euróval, 2024-ben pedig 15 387 euróval. A magyar átlagkereset a görögökét előzte meg, akik 2023-ban éves szinten átlagosan 17 070 eurót kerestek, tavaly pedig 17 954-et.

A teljes munkaidőre vetített magyar átlagkereset a 2023-as 16 991 euróról 2024-re 18 461 euróra változott.

Míg 2023-ban 20 ezer euró alatt volt a román, a lengyel és a szlovák teljes munkaidős éves átlagkereset is, 2024-ben ők már átlépték ezt a határt.

Az élen nincs változás 2023-hoz képest: Luxemburg (82 969 euró), Dánia (71 565 euró), Írország 61 051 euró), Belgium (59 632 euró), Ausztria (58 600 euró), Németország (53 791 euró), Finnország (49 428 euró), Svédország (46 525 euró), Franciaország (43 790 euró) a sorrend.

Az uniós átlag tavaly 39 808 euró volt.

Ha az egy év alatt bekövetkezett változásokat nézzük, akkor a románok állnak az élen, ott a teljes munkaidőre vetített éves bruttó átlagkereset 2024-re 16,7 százalékkal nőtt, szorosan a nyomukban a lengyelek állnak 16,6 százalékos keresetnövekedéssel, míg a bolgároknál 14 százalék volt a növekedés. Lettországban 10,2, hazánkban 8,7, a horvátoknál 8,2, Ausztriában pedig 7,6 százalékkal nőttek egy év alatt a bruttó keresetek. Itt azonban meg kell jegyezni, a lettek, a horvátok és az osztrákok már eurót használnak, így a román, a lengyel, a bolgár és a magyar adatot erősen befolyásolják az árfolyamváltozások.

A sor végén Olaszország (2,7 százalék), Franciaország (2,4 százalék), Finnország (2,3 százalék) és Csehország (1,6 százalék) áll. Az Európai Unió tagállamaiban átlagosan 5,2 százalékkal nőttek a bruttó keresetek 2023-ról 2024-re.

A Központi Statisztikai Hivatal statisztikáiból az derül ki, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete tavaly Budapesten a legmagasabb, 782 459 forintra rúgott. Ugyanakkor Pest vármegyében ez csak 590 879 forintot tett ki. A legalacsonyabb a havi bruttó átlagkereset Észak-Alföld régióban volt, 523 812 forint, itt, konkrétan Szabolcs-Szatmár-Beregben volt vármegyei szinten is a legkisebb ez az összeg, 475 563 forint. Észak-Alföldet 540 062 forintos havi bruttó átlagkeresettel Észak-Magyarország, illetve 541 626 forinttal Dél-Alföld régió előzi. Utóbbiban foglal el a második legalacsonyabb átlagkeresetű vármegye, Békésben szintén félmillió forint alatt, 489 365 forint volt a tavalyi bruttó átlagkereset.