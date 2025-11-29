Ander Balázs Orbán Viktorhoz: Mit tehet a magyar munkavállaló, ha nem akar letört béreket és kiszolgáltatottságot?

A Bildnek adott interjújában Orbán Viktor elárulta, állampolgárságot adna a kormányzat azoknak a migránsmunkásoknak, akiket zömmel a NER-hez közeli fejvadász cégek hoznak Magyarországra – mondta a parlamentben Ander Balázs Orbán Viktor miniszterelnökhöz intézett azonnali kérdésében. A Jobbik országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet, az integráció a nyugati világban sikertelen volt, a migránsmunkások azonban napi 12 órát dolgoznak a hét minden napján.

Mit tehet a magyar munkavállaló, ha nem akar letört béreket és kiszolgáltatottságot? – tette fel a kérdést az ellenzéki honatya. Egyrészt „szedheti a sátorfáját”, azaz külföldön próbál szerencsét. Ander emlékeztetett, pártja álláspontja szerint meg kellene becsülni a magyar munkavállalókat, akik a legtöbbet dolgozzák az EU-n belül, de a leginkább alulfizetettek.

Ander úgy látja, egyrészt be kell vezetni a Férfiak 40 programot, azaz

véget kell vetni az „út a munkából a temetőbe” programnak,

emellett a túlórára jutó keresetet mentessé tenné a személyi jövedelemadó alól, és azt is indítványozza, ez a plusz munka számítson be a nyugdíjszerzés idejébe.

Válaszában Orbán Viktor leszögezte, „Magyarország a magyaroké”, egyetlen külföldi sem veheti el a magyar emberek munkáját, ehhez pedig megvannak a kormány eszközei.

„Magyarországon csak engedéllyel vállalhat külföldi ember munkát”

– hangsúlyozta a kormányfő, de van háromszáz olyan munkakör, ahol engedéllyel sem lehet külföldit alkalmazni.

Azt is közölte, csak annyi engedélyt adnak ki külföldieknek, amennyi a betöltetlen munkahelyek száma. Idén 65 ezer betöltetlen álláshely van Magyarországon, erre 35 ezer engedélyt adott ki a kormány, de ebből csak 10 ezret hívtak le a munkaerő-kölcsönzők – részletezte a miniszterelnök.

Viszonválaszában Ander Balázs azt mondta, valóban van 65 ezer betöltetlen álláshely, de ezzel párhuzamosan 200 ezer munkakeresőt is nyilvántartanak. A jobbikos képviselő azt mondta, célszerű lenne ezeket a betöltetlen álláshelyeket odavinni, ahol a munkakeresők vannak, ezek pedig az elmaradott vidéki régiók. Arra is emlékeztetett, a gödi akkumulátorgyárnak 130 milliárd forint támogatást nyújtanak miközben a kis- és középvállalkozói szektor összesen 80-90 milliárd forintos kedvezményben részesül.

A miniszterelnöki viszonválasz szerint a munkabérek inflációt meghaladó mértékben nőnek. Mint mondta, szeretné, ha még gyorsabban emelkednének, de csak olyan ütemben lehetséges, ahogy a munkaadók és munkavállalók megegyeznek egymással. Megjegyezte, szeretnék elérni az egymillió forintos átlagbért. A kormányfő egyetértett Anderrel abban, hogy oda kell vinni a beruházást, ahol a munkakeresők vannak, ennek példájaként a kelet-magyarországi fejlesztéseket említette, de „vért izzadnak”, hogy Dél-Magyarországra is vigyenek ilyen beruházásokat.

Azt is megjegyezte, a támogatások kétharmada a kis- és középvállalkozásokhoz, egyharmada pedig a nagy cégekhez kerül.