Mentősöknek rendkívüli lehetőség: havi 5 millió forint, 3 hónapos szolgálat Csádban

A feladat részeként a magyar mentősök civil betegeket és sérülteket látnának el a csádi konténerkórházban, és működtetnének ambulanciát a helyszínen. A fizetés több mint vonzónak ígérkezik: havi 5 millió forintot ígérnek a résztvevőknek — feltételezve, hogy ez messze meghaladja a hazai mentősök átlagos jövedelmét.

A hirdetésre azután került sor, hogy felmerült: az országos mentőellátásban itthon is komoly munkaerőhiány van: vannak régiók, ahonnan naponta hoznak be vidéki mentőegységeket a fővárosba, hogy biztosítsák az alapellátást — erre hívta fel a figyelmet több kritikus, köztük az egészségügyi szakértőként ismert Kunetz Zsombor. Szerinte különösen aggályos, hogy éppen ilyen szakember-hiányos időszakban engednék el hónapokra az itthoni szolgálatból a mentősöket.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) viszont visszautasította a kritikákat. Arra hivatkoztak, hogy a misszió önkéntes alapon zajlik, a mentőellátás „országos szinten továbbra is magas színvonalon működik”, és a résztvevők hiányát a szabadságukat, betegállományukat töltő kollégák pótlásához hasonlóan kezelik. Hozzátették: a magyar mentősök korábban is vállaltak humanitárius küldetéseket.

Ugyanakkor a misszió részleteiben számos kérdés még nyitott: nem ismert, hogy pontosan milyen városban vagy régióban létesítenének konténerkórházat Csádban; az sem derült ki, hány mentős jelentkezett, és végül hányan utaznak ki — az OMSZ nem közölt ilyen adatokat.

Összességében a Hungary Helps kezdeményezése — amennyiben megvalósul — egyszerre jelenthet segítséget egy afrikai országban, de felveti a kérdést: megéri-e egy kritikus szakemberhiányos helyzetben hónapokra lemondani mentősökről Magyarországon. A vita így egyszerre humanitárius szándékról és itthoni felelősségről szól.