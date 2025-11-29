Kimondták az ítéletet Magyarországról

Az eddigi szinten, Baa2-n hagyta a Moody’s hitelminősítő Magyarországot – számolt be a döntésről a hitelminősítő pénteken, amit az Mfor szemlézett. (A Baa2 besorolás a tíz befektetésre ajánlott kategóriából a második leggyengébb. – A szerk.)

Hozzáteszik,

az ország adósbesorolásának negatív kilátása azonban megmaradt, ez a leminősítés veszélyére utal.

A Moody’s szerint a visszafogott GDP-növekedés továbbra is támogatja a Baa2 besorolást. Arra számítanak, hogy a 2026-os választás után erősebb fiskális konszolidáció kezdődik, ami azért lenne fontos, mert a 2020 óta állandó költségvetési hiány, illetve az intézményi- és gazdaságpolitikai gyengeségek a minősítés ellen szólnak.

A hitelminősítőnél a magyar GDP-növekedési előrejelzésüket idénre 0,5 százalékra mérsékelték, 2026-ban pedig 2,3 százalékosra számítanak. A szakértőik szerint a magyar gazdaság különösen kitett az autóiparnak és a német gazdaságnak, ez rontja az exportkilátásokat. A növekedési képen az sem javít, hogy visszafogták az állami beruházásokat a kiesett uniós források miatt.

A kormány nemrég a GDP 5 százalékára emelte a 2025-ös és 2026-os hiánycélt 4 százalék környékéről, ezért az adósságráta is kismértékben emelkedhet a GDP 74 százalékára a 2024-es 73,5 százalékról az elemzés szerint. A Moody’snál hosszabb távon az adósságráta csökkenésére számítanak, részben mert középtávon csökkenhetnek a költségvetés kamatkiadásai.

A negatív kilátást azzal magyarázzák, hogy kockázatok vannak a magyar intézmények és kormányzat minősége miatt, ez pedig az EU-források nagy részének elvesztéséhez vezethet.

Mint írják, a kilátásokat az javítaná, ha tartósan javulna az Európai Unió és Magyarország viszonya. Megjegyzik még,

ha további költekezés jönne a választások előtt, az rontaná a költségvetési kilátásokat, és akár a besorolásra is hatással lehet.

Kockázat még a Moody’s szerint az orosz energiafüggőség, ami a szállítások fennakadásával komoly gazdasági következményeket hozhatna – bár ezt az amerikai szankciók alóli egyéves mentességgel egyelőre megúszta.

Magyarország a Standard & Poor’snál egy szinttel a bóvli felett i(BBB-), míg a Fitchnél szintén kettővel a bóvli feletti (BBB) kategóriába tartozik.