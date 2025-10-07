A Jobbik az NVB-döntés után sem engedi el a devizahitelesek kezét

Nem engedik el a devizahitelesek kilakoltatását megakadályozó népszavazási kérdést, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) hétfői, elutasító döntését – közölte Z. Kárpát Dániel, a devizahitelesek kérdését a parlament nyilvánossága előtt is képviselő jobbikos politikus.

Mint arról lapunk is beszámolt, az NVB hétfőn szűk, 8:6 arányú döntéssel utasította el a Jobbiknak azt a kezdeményezését, mely népszavazásra bocsátotta volna, hogy a devizaalapú hitelszerződések alapján elrendelt végrehajtásokat függesszék fel addig, amíg az Országgyűlés nem rendezi a Marczingós-féle európai bírósági döntés alkalmazását. Az NVB szerint burkolt Alaptörvény-módosítás volt a feltett kérdésben, illetve az egyértelműség követelményének sem felelt meg.

Az ellenzéki képviselő felidézte, már nemcsak az Európai Unió Bíróságától van „pecsétes papírjuk” arról, hogy a devizakárosultaknak igazuk van, hanem megszületett az első jogerős ítélet is ez alapján. Z. Kárpát szerint

„egyedül a magyar kormány az, amely feltétel nélküli menekülőutat biztosít a végrehajtóknak”,

emiatt tömegesen lakoltatják ki az embereket, a Jobbik pedig ezt a folyamatot szeretné leállítani, „ha máshogy nem megy, egy országos népszavazással”.

Addig is, amíg az NVB-döntés fellebbezését elbírálják, számos más területen igyekeznek a devizahiteles ügy megoldását elősegíteni, rábírni a kormányt a devizás megoldásra – közölte az ellenzéki honatya. Z. Kárpát azt mondta,

„hiénák, befektetőcégek filléres árakon vásárolták meg emberek otthonát”, és birtokba akarják venni ezeket az ingatlanokat.

Z. Kárpát azt is elárulta, a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetsége (BKFSZ), melynek elnöki posztját is betölti, országos szervezetté vált, a települési csoportok most alakulnak meg. A jobbikos honatya szerint ez a közösség sokkal nagyobb hangerővel, közösen tudja követelni a devizás megoldást. Közölte, Marczingós Lászlóval közös országjáráson óriási az érdeklődés irántuk, ezért van szükség a települési közösségek megalakítására.

A jobbikos képviselő azt is elmondta,

a Devizás Igazság Napját november 8-án tartják Budapesten,

az egyes települési devizakárosult közösségek tagjai itt találkozni fognak egymással, és „elképesztően nagy hangerővel” fogják ismertetni a devizás társadalom követeléseit.

Z. Kárpát elvárja, hogy a kormánynak legyen világos álláspontja a kilakoltatások leállításáról. Megismételte korábbi ajánlatát, hogy a Marcingós-féle megoldási csomagot bármely politikai erőnek a rendelkezésére bocsátják azzal a feltétellel, hogy azt nem kilúgozva, hanem teljes egészében valósítja meg. A cél ugyanis – tette hozzá a Jobbik képviselője –, hogy az érintett emberek helyzetét rendezzék amennyire csak lehetséges.

Ismert, az Európai Unió Bírósága április végi ítélete kimondta, hogy ha egy szerződés bármilyen tisztességtelen kitételt tartalmaz (legyen az akár egyoldalú szerződésmódosítás, devizavételi és -eladási árfolyamok alkalmazása, akár árfolyamkockázati tájékoztatás elégtelensége vagy hiánya), és emiatt érvénytelen, azt a fogyasztó akarata ellenére még jogalkotási úton sem lehet érvényessé nyilvánítani.