A Matolcsy-klán elkezdte kimenteni a vagyont az MNB-botrány kirobbanása után

2025. 10. 16. 11:35Alfahír
Somlai Bálint ajándékozással rokonaira íratott egy tihanyi házat és egy vízivárosi lakást is.

Somlai Bálint, Matolcsy György Ádám nevű fiának baráti köréhez tartozó nagyvállalkozó egy héttel az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványánál tett megállapításait tartalmazó jelentésének nyilvánosságra hozatalát követően elajándékozta két értékes ingatlanját is – állapította meg a Direkt36. Az oknyomozó portál kiderítette, a több száz milliárd forintnyi vagyonvesztésről szóló jelentést, melyben Somlaira is nézve is érzékeny megállapításokat tettek, március 19-én tette közzé az ÁSZ,

a Matolcsy-klán fontos embere pedig – a tulajdoni lapok tanúsága szerint – március 27-én és 28-án ajándékozta el az ingatlanokat.

A lap azt írja, az egyik egy 1881 négyzetméteres telken álló tihanyi ház és a közelében futó magánút, mely 400 méterre található a Balatontól. Az ingatlantól néhány perc autóútra található a Plage 18 nevű étterem is, amiben Somlai az esküvőjét tartotta. Ezt az ingatlant Somlai ajándékozás jogcímén édesapja nevére íratta úgy, hogy a fiúnak holtig tartó haszonélvezeti joga van rajta.

A másik ingatlan egy II. kerületi, vízivárosi, 150 négyzetméteres lakás egy társasház legfelső, nyolcadik emeletén. Somlai és felesége ezt a lakást 2019-ben közvetlenül az építtető cégtől vette, most pedig a Somlai a saját részét is feleségének ajándékozta. A haszonélvezeti jogot itt már a vásárláskor Somlai apjának, illetve a felesége apjának nevére jegyezték be.

Az érintettek a tényfeltáró portál megkeresésére nem válaszoltak.

Somlai bankszámláját májusban zárolták.

Csütörtök reggel arról számoltunk be, az MNB több gazdasági bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett a Szabadság téri székház felújítása ügyében, melyben Somlai Bálint szintén érintett.