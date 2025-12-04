Lázár: A bankoknak fizetniük kell a devizakárosultaknak

Parlamenti bizottsági meghallgatásán Lázár János, ipari és közlekedési miniszter a szakterületét érintő kérdések mellett válaszolt Z. Kárpát Dánielnek, a Jobbik országgyűlési képviselőjének kérdésére is, amely a devizakárosultak igazságtételére vonatkozott.

Lázár János válaszában kijelentette, hogy nem ért egyet a Fidesz-kormány megállapításaival a devizahitelesek ügyének kezeléséről. A miniszter közölte, nem osztja kollégája, Tuzson Bence, igazságügyi miniszter véleményét, amelynek értelmében, a devizahitelesek problémáját nem a bíróságokon kell rendezni, hanem törvényi úton kell érvényt szerezni a károsultak jogainak. Azaz a kormánynak kellene törvényt alkotnia, hogy amennyiben a bankok tisztességtelenül kereskedtek abban az esetben visszafizessék a jogtalanul szerzett pénzt.

Később ezt az állítását az N1TV kérdésére is megerősítette. Lázár hangsúlyozta, hogy a bankoknak igenis kártalanítaniuk kell az ügyfeleiket, és a jogviták rendezését nem lehet kizárólag egyéni, bírósági perekre bízni. Úgy látja, a jelenlegi megoldási javaslatok nem elegendőek.

Előbb-utóbb a bankoknak kártalanítaniuk kell az ügyfeleket - jelentette ki, Lázár János.

Leszögezte, hogy korábban már egyeztetett Marczingós László ügyvéddel, a Devizakárosultak Országos Egyesületének egyik alapítójával, aki az Európai Bíróságon pert nyert egy devizahiteles ügyben, bebizonyítva, hogy a bankok sok esetben tisztességtelen haszonra tettek szert a devizahitel szerződések kihelyezésénél. Végül kijelentette, újra találkozik majd Marczingós Lászlóval további egyeztetés céljából.