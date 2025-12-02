Berobbant a szifilisz Magyarországon – új szűrési protokollt vezetett be az egészségügy

Európa-szerte nő a fertőzések száma – Magyarország sem kivétel

A magyar járványügyi adatok összhangban vannak az európai trendekkel: az utóbbi időben több ország is a szifiliszes esetek számának ugrásszerű növekedéséről számolt be. A helyettes tisztifőorvos szerint a hazai emelkedés már olyan mértékű, hogy be kellett avatkozni a megelőzés és az ellenőrzés erősítése érdekében.

A szifilisz kórokozója, a Treponema pallidum nemcsak szexuális úton terjedhet, hanem vér útján is átadható, valamint a várandós nő a méhlepényen keresztül megfertőzheti magzatát. A fertőzöttek akár éveken át is lehetnek tünetmentesek, miközben továbbadják a betegséget.

Súlyos szövődményeket okozhat, ha nem ismerik fel időben

Kezeletlen esetben a fertőzés károsíthatja a csontokat, a veséket, a májat, sőt az idegrendszert is. Galgóczi Ágnes hangsúlyozta: a szifilisz ma is jól gyógyítható, ha időben felismerik, és megkezdik a penicillines kezelést, ezért kulcsfontosságú, hogy a tüneteket észlelő betegek mielőbb szakemberhez forduljanak.

A bőr- és nemibeteg-gondozók végzik a vizsgálatot, a diagnózist és a terápiát. Bizonyított fertőzés esetén kötelező az érintett szexuális partnerek felkutatása és vizsgálata, hiszen ők is hordozók lehetnek.

Új szűrési lépés a szülőszobákon

A szakemberek aggodalmát növeli, hogy a várandósok között is emelkedett a fertőzések száma. Mivel a kismamák gyakran tünetmentesek, a fertőzés sokszor rejtve marad – ennek következménye lehet a veleszületett szifilisz, amelynek esetszáma ugyancsak nő.

Magyarországon évtizedek óta kötelező a terhesség első trimeszterében a szifilisszűrés, ám a jelenlegi járványügyi helyzet miatt újabb intézkedést vezettek be: a szülőszobákon is kötelező szűrést rendeltek el, hogy megelőzzék az újszülöttek fertőződését.

Mit tehetünk a megelőzésért?

A szakhatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a szifilisz – más nemi betegségekhez hasonlóan – megelőzhető lenne megfelelő óvintézkedésekkel.

A legbiztosabb védekezés továbbra is az óvszerhasználat, különösen új vagy több partner esetén. Emellett fontos a rendszeres szűrés, különösen azoknak, akik kockázatosabb élethelyzetben vannak vagy tünetet észlelnek magukon.