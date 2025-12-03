Tragédia a Morrison’s 2-ben — az Alfahír kérdésére elárulta a rendőrség, fogyasztott-e drogot a gyanúsított

A rendőrség: nem merült fel a drogfogyasztás gyanúja

„A Morrison's 2 szórakozóhelyen történt esettel kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy a gyanúsítottal szemben kábítószer fogyasztásának a gyanúja nem merült fel, az alkohol szonda pozitív értéket mutatott.”

– BRFK Kommunikációs Osztály

A rendőrség ezzel kizárta azokat a találgatásokat, amelyek szerint a 28 éves férfi droghatás alatt állhatott. A hivatalos közlés alapján csak alkoholos befolyásoltság volt kimutatható.

Mi történt a Morrison’s 2-ben?

A tanúk és a rendőrségi információk szerint szombat éjjel szóváltás alakult ki a fiatal áldozat és a 28 éves gyanúsított között. A férfi egyetlen ütést mért a sértettre, aki elesett, beverte a fejét, és olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni.

A biztonsági szolgálat azonnal intézkedett, a helyszínen megkezdték az újraélesztést, a sérültet kórházba szállították, ahol később elhunyt. A gyanúsítottat a személyzet visszatartotta, majd átadták a rendőröknek.

Az áldozat családja: „A fiam segíteni próbált”

Az elhunyt férfi édesapja szerint fia nem provokált, nem vett részt semmilyen konfliktusban. Elmondása alapján a fiú egy sérült nőnek akart segíteni, amikor a gyanúsított — előjel nélkül — az orrnyergére mért ütést, amely végül a halálához vezetett.

A részletes orvosszakértői jelentés még nem készült el.

A nyomozás halált okozó testi sértés miatt folyik

A BRFK halált okozó testi sértés gyanújával indított eljárást.

A gyanúsított őrizetben van, letartóztatását kezdeményezték.

Szakértői vizsgálatok tisztázzák majd a pontos körülményeket.

Összegzés

A Morrison’s 2 tragédiája ismét rámutat arra, milyen gyorsan vezethet visszafordíthatatlan következményekhez egy rövid konfliktus az éjszakai életben — különösen, ha alkohol is szerepet játszik. Bár drogfogyasztás gyanúja nem merült fel, a társadalmi felháborodás továbbra is erős, és komoly kérdések vetődnek fel a szórakozóhelyek biztonsági protokolljaival kapcsolatban.