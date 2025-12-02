Újra praktizálhat Völner Pál – visszakapta ügyvédi engedélyét a vesztegetési per ellenére

Kedden váratlan fordulatot vett a hónapok óta elhúzódó büntetőper: a Magyar Ügyvédi Kamara nyilvántartásában ismét „aktív” státuszban jelent meg Völner Pál neve. A döntést – a HVG információi szerint – a Fővárosi Törvényszék hozta meg Völner és jogi képviselője kérelmére, noha az ügyészség kifejezetten ellenezte a visszahelyezést.

Hosszúra nyúlt eljárás, erősödő egzisztenciális érvek

A volt államtitkárt 2022 októberében függesztette fel az ügyvédi kamara, miután a vádirat szerint rendszeresen fogadott el 2–5 millió forintos összegeket Schadl Györgytől, a végrehajtói kar elnökétől. A nyomozás szerint Völner közbenjárása végrehajtói kinevezéseket és más hatósági ügyeket érintett; a vád összesen mintegy 80 millió forint jogtalan előny átvételéről szól.

A törvény ugyanakkor lehetővé teszi az ügyvédi tevékenység visszaállítását, ha a bíróság úgy látja: a büntetőeljárás elhúzódása aránytalan hátrányt okoz az érintettnek. Mivel a per még elsőfokon sem jutott ítéletig, szakértők szerint akár további négy-öt évig is eltarthat, mire kimondják, bűnös-e a vádlott.

Önkormányzatok és vállalkozások is támogatták a kérelmet

Információk szerint Völner kérvényéhez több Komárom–Esztergom megyei szereplő is csatlakozott: két önkormányzat és több helyi vállalkozás jelezte, hogy a jövőben megbízásokat adnának neki. Tokod polgármestere, Bánhidi László megerősítette: amennyiben adódik olyan feladat, amelyhez szükség van az egykori államtitkár szakértelmére, „szívesen dolgoznának vele”.

Az ügyvédi törvény kiskapuja?

A jelenleg érvényes, 2017-es ügyvédi törvény szerint a kamara elnökének mérlegelés nélkül fel kell függesztenie minden olyan ügyvédet, aki ellen szándékos, öt évnél súlyosabban büntetendő bűncselekmény miatt emelnek vádat. A fegyelmi eljárás pedig automatikusan szünetel a büntetőper lezárásáig.

A visszaállítást azonban már a bíróság mérlegelheti: ha az egyéni érdeksérelem nagyobb súlyt kap, mint a közbizalom sérülésének veszélye, a státusz helyreállítható. A mostani döntés alapján a törvényszék úgy ítélte meg, hogy az eljárás elhúzódása indokolja Völner helyzetének rendezését.

Újra megnyithatta az irodáját

A döntéssel Völner Pál ismét működtetheti nyergesújfalui ügyvédi irodáját, és rendelkezik a szükséges felelősségbiztosítással is. Mindeközben a Schadl–Völner-per idei utolsó tárgyalási napjához érkezett, de ítélet továbbra sem várható a közeljövőben.

A visszaállított státusz nem befolyásolja a büntetőeljárást, ugyanakkor jelentős szakmai és társadalmi vitát indíthat arról, meddig tarthat valakit távol a hivatásától egy elhúzódó, még le nem zárt korrupciós ügy miatt.