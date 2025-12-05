A választási csalás miatt megsértődtek?

Mint arról korábban beszámoltunk Lukács László György, a Jobbik parlamenti frakcióvezetője sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy szégyenletes az ami Tiszaburán történt, azaz, hogy annyi választási visszaélés történt az időközi választásokon, hogy most negyedik (!) alkalommal tartják meg a településen az időközi választást. A korábbi szavazásokon, szavazatvásárlásokat, befolyásolásokat állapítottak meg a hatóságok. Szégyenletesnek nevezte a Jobbik politikusa, hogy ez a "komédia" játszódik le a településen, emiatt közölte pártja választójogi módosításokat javasol, amelynek része, hogy az rendelkezzen szavazati joggal hazánkban, akinek megvan a általános iskolai nyolc osztályos végzettségre.

Felháborodtak az érintettek?

Ezt követően a tiszaburai megválasztott polgármester Fekete Zsigmond általfelhatalmazott Varga Sándor kommunikációs munkatárs adott ki közleményt.

Ez azért is érdekes, ugyanis a Nemzeti Választási Bizottság érvénytelenítette a korábbi három időközi szavazás eredményét, úgyhogy Fekete Zsigmond legfeljebb önmagát nevezheti megválasztott polgármesternek, hivatalosan ugyanis nincs ilyen pozíciója. Az pláne érdekes, hogy a nem megválasztott polgármester által felhatalmazott kommunikációs munkatárs pozíciója pontosan mit is jelent.

Szóval nem tudjuk kinek is a nevében, de közleményükben kijelentik, hogy Tiszabura közössége arra kér minden közszereplőt, politikust és médiamunkást, hogy álljanak le a település elleni sértő kommunikációval, és valós tényeket közöljék, ne alázzák meg a tisztességes helyieket, ne sulykolják, hogy a település egésze érintett bármiféle jogsértésben és ne használják politikai fegyverként Tiszaburát.

Ez azért is érdekes, mert senki nem állította, hogy a település egésze érintett lenne a jogsértésben, pláne nem alázták meg a helyieket.

Felháborodnak, de nem értik mi is a valóban szégyenletes?

Lukács László György, a Jobbik politikusa facebook bejegyzésben reagált az önmagát kinevező polgármester közleményére:

A tiszaburai szégyenletes szavazásokkal kapcsolatos mai sajtótájékoztatóm Szolnokon végre elért a címzettekhez. A hozzászólásoknál látható sajtóközleményt kaptuk/kaptam - kapaszkodjanak - a polgármester által meghatalmazott kommunikációs vezető által meghatalmazott levélíró által. Nem tudom, hány írástudót igényel Tiszaburán egy közlemény, de fenyegetnek perrel, jogi eljárással, meg mindennel, miközben csak azt nem tudják megígérni, hogy abbamarad a településen a sorozatos választási csalás.

- írja a Jobbik parlamenti frakcióvezetője.

Hozzáteszi, teszik ezt úgy, hogy október óta képtelenek egy tisztességes választást lebonyolítani. De őket az is sérti, hogy egy ország szégyelli magát, hogy ilyen előfordulhat egyáltalán. Leszögezi, jobb helyeken azokért a választási csalásokért, amik ott mennek, a TEK rúgja rá az ajtót az emberre. Végül leszögezi, egyre erősebbek az érvek, hogy valóban 8 osztályhoz kellene kötni a szavazáson való részvételt!