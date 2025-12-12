A „patrióta” Fico börtönnel bünteti a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezőit

A magyarellenességéről ismert Robert Fico szlovák kormányfő parlamenti többsége segítségével elfogadta a Büntető törvénykönyvnek azt a módosítását, mely

bűncselekménynek minősíti és féléves börtönbüntetéssel sújtja a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését

– írja a felvidéki Napunk.

Az elfogadott indítvány szerint, mely 76-60 arányban ment át a szlovák parlamenten, aki nyilvánosan tagadja vagy megkérdőjelezi a második világháború utáni békerendezést, amely a Csehszlovák Köztársaság vagy a Szlovák Nemzeti Tanács képviseleti szerveinek jogszabályai alapján jött létre, hat hónapig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A lap felidézi, a Beneš-dekrétumok ügye azután került a szlovák politika középpontjába, hogy a Progresszív Szlovákia felhívta a figyelmet a témára. Az ellenzéki párt felszólította a kormányt, hogy oldja meg azoknak a földelkobzásoknak az ügyét, amelyek az elmúlt években zajlanak. Ezekben az ügyekben

a Szlovák Földalap és az Erdőgazdálkodási Vállalat a második világháború utáni, a magyar és német nemzetiségű lakosok vagyonát elkobzó jogszabályokra hivatkozva sajátítja ki mai tulajdonosok telkeit, illetve kezdeményezi a tulajdonviszonyok felülvizsgálatát a bíróságokon.

A Napunk által megkérdezett alkotmányjogászok szerint a most is zajló vagyonelkobzások alkotmányellenesek.

Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke a Napunknak azt mondta: a módosításról egy szakállas orosz vicc jutott eszébe.

„Mint a régi poénban: milyen jó, hogy csak hat hónapot kaphatunk, közénk is lövethettek volna”

– mondta. A pártelnök szerint a jelenlegi helyzet emlékeztet a 2006–2010-es évekre, mikor minden szimbolikával rendelkező ügy kapcsán olyan ellenreakció érkezett a szlovák kormánytól, amelyben izomból nyomtak át valamit párbeszéd, véleményezés vagy társadalmi vita nélkül. „Azt gondoltuk, hogy a koalíciós politikusok már kieresztették a gőzt, mindenki elmondta ennek kapcsán, amit akart, még kormányhatározatot is hoztak. Ezek szerint nem így van” – tette hozzá. Szerinte ez a módosítás nem csak magyar szemszögből sértő, hanem a polgári gondolkodású, normális politikai kultúrát követelő emberek szemszögéből is. Gubík hozzátette: Magyarországot nem tervezik bevonni az ügybe.

„A mi meccseinket nekünk kell megvívnunk. De ha valaki mellénk áll, nem utasítjuk el”

– mondta.

