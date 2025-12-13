Ön most szombaton dolgozik, vagy elpazarolt egy nap szabadságot?

Szombat, végre hétvége! – sóhajtunk fel fárasztó ötnapnyi munka után. Tovább lustálkodhatunk az ágyban, elmehetünk kirándulni a családdal, vagy épp karácsonyra készülve nyakunkba vehetjük a várost, hogy megvegyük keresztlányunknak azt a hőn áhított plüssmackót vagy kisfiunknak a csilingelős tűzoltóautót.

De nem ma! Mert ma dolgozni kell, mégpedig szenteste napja helyett! A kormányzat ugyanis bár joggal emlegeti, hogy két korábbi munkanapot is munkaszüneti nappá tett (nagypénteket, illetve mindenszentek ünnepét, azaz november 1-jét),

egyelőre mereven elzárkózik attól, hogy szenteste napját is a most meglevő tizenegy munkaszüneti nap mellé emelje.

Pedig a kezdeményezés nem új, több kísérletet is tettek már a különböző szervezetek, hogy az egyes kormányoknál elérjék, ne kelljen dolgozni december 24-én, és ne kelljen ledolgozni se azt az arany- vagy ezüstvasárnap előtti szombaton. És egyelőre valamennyi kabinet nemet mondott erre a nemes, egyúttal nemzeti egységet is jelentő javaslatra.

Az indokok mindig mondvacsinált ürügyek voltak, hol a gazdaságra, a GDP-re hivatkoztak, hol a munkaadók érdekeire, de valami kibúvó mindig volt. A mellette kampányolók érvei ellen azonban egyetlen ellenérvet sem tudtak soha felhozni.

A „szeretet ünnepe” így válik egy rohanás utolsó pillanatává. Van, aki a szombati pihenőnapon is kénytelen dolgozni, annak ez a mostani nem ledolgozós szombat, hanem sima munkanap, és szenteste napja lesz szombati munkarend. Ő reggel felkel, elmegy a munkahelyre, majd valamikor délután hazaérve kezdhet neki halászlét főzni, bejglit sütni vagy épp befaragni a fenyőt a karácsonyfatalpba. Aztán amikor munkanaptól elfáradva ezekkel is végez, akkor

nem a családi szeretettől átitatva, hanem holtfáradtan gyertyát gyújthat, és fakó hangon énekelheti a Mennyből az angyalt.

Vajon rendben van ez? Miért ne lehetne az egész napot a készülődésnek szentelni, szép nyugodtan fel- és rákészülni az ünnepre, gyertyagyújtás előtt egy-két órát pihenni? A patás ördögöknek beállított multicégek közül több is teszi: ők nem nyitnak ki december 24-én, munkatársaiknak megadják a méltó karácsonyozás lehetőségét.

Véghajrához közeledik az aláírásgyűjtő akció, melynek célja, népszavazás döntsön arról, legyen-e munkaszüneti nap szenteste napja. Még nem késő szignózni, ahogy nem késő kormányzati szinten is eldönteni,

akarunk-e 2026. december 12-én, szombaton dolgozni.

Mi akkor is inkább ajándékok után kajtatnánk.