Orbán Viktor a Sándor-palotába költözne? A kormányzat tagadja

A Bloomberg a miniszterelnök gondolkozását jól ismerő forrásra hivatkozva azt írja,

Orbán Viktor vizsgálja a lehetőségét annak, hogy a köztársasági elnöki hatásköröket megerősítsék, hogy aztán ezt a pozíciót elfoglalva tartsa meg a hatalmát,

függetlenül a 2026-os parlamenti választások eredményétől. A felvetés nem új keletű, a kormányfő washingtoni útja után az ATV-nek azt mondta, a 2010-es választási győzelem után felmerült a lehetőség, hogy átálljanak valamilyen elnöki rendszerre, de „hosszú, politikatörténeti beszélgetések” után abban maradtak, hogy hozzájuk inkább a parlamentáris rendszer passzol. Orbán Viktor azt mondta, az ezt követő választások után is mindig, még 2022-ben is felvetette, változott-e a vélemény ezzel kapcsolatban, de a vélekedés változatlan volt.

Az Országgyűlés szerdán kivételes eljárásban szavazott a köztársasági elnök akadályoztatásának szabályait módosító törvényjavaslatról. Az új szabályozás megnehezíti a törvényhozás számára, hogy eltávolítsák az elnököt hivatalából.

A Bloomberg szerint a Tisza Párt sem zárja ki ezt a forgatókönyvet. Úgy vélik, a Fidesz áprilisi győzelme esetén Orbán Viktor köztársasági elnök maradna, és ebből a pozícióból irányítaná a külpolitikát, míg a napi kormányzati ügyeket egy megbízható szövetségesére, például az ambiciózus Lázár Jánosra bízná miniszterelnökként. Vereség esetén pedig Orbán államfőként megnehezíthetné az új kabinet számára, hogy Magyarországot ismét megbízható szövetségessé tegye az EU-ban és Nyugaton.

A lap értesüléseire Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár reagált, aki szerint

„ennek az ötletnek a folyamatos felvetése nem más, mint a szokásos baloldali álhírrutin”.