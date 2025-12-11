Újabb botrányos részletek derültek ki a Szőlő utcai ügyben

Újabb négy embert vett őrizetbe a Szőlő utcai javítóintézet ügyében eljáró Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF), így összesen hét embert vontak eljárás alá – írja a Telex.

A lap azt írja, összesen hét ember ellen folyik eljárás. Közülük

– letartóztatásban van Juhász Péter Pál, az intézet korábbi igazgatója, valamint az élettársa, akiket többek között emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsítanak;

– meggyanúsították és házi őrizetbe helyezték az intézet korábbi ügyintézőjét, aki szexuális bűncselekményekkel összefüggésbe hozható bizonyítékokat, nyomokat tüntetett el, őt bűnpártolással gyanúsítják;

– meggyanúsítottak két rendészt, akik ablakkilinccsel verték az intézetis fiatalokat;

– a gyanúsítottak között van egy közel 15 éve, főleg nevelési szakterületen dolgozó férfi, aki szintén részt vett a bántalmazásban, őt szintén bűnpártolással is gyanúsítják;

– az ügynek van még egy terheltje, akiről még nem döntötték el, meggyanúsítják-e.

A lap korábban úgy értesült, hogy az őrizetbe vett személyek között van Kovács-Buna Károly, a javítóintézet megbízott igazgatója, akiről a napokban került nyilvánosságra egy videófelvétel, amin az látszik, hogy bántalmazza a javítóintézetbe küldött fiatalokat. Kovács-Buna hétfőn beadta lemondását, a rá nehezedő pszichés nyomással és stresszel indokolt, és hozzátette, hogy szerinte lejáratókampány zajlik ellene.