A szakértők szerint az egekbe fog szökni a költségvetési hiány

A múlt héten stabilról negatívra rontotta a kilátásokat Magyarországról kiadott értékelésében a Fitch Ratings. A BBB besorolás negatív kilátásokkal csupán egy szinttel van csak a bóvlinak nevezett spekulatív fölött a hitelminősítő rangsorában.

A Portfolio a Fitchtől Malgorzata Krzywicka elemzőt kérdezte a leminősítés okairól, aki azt mondta, az idei és a jövő évi költségvetésben is jelentős lazítás mellett döntött a kormány, a többszöri módosítások miatt a fiskális politika kiszámíthatósága is gyengült. Kiemelte,

a tervezett 3,7 százalékos hiány helyett idénre 5 százalékos hiánnyal számol a kormányzat, míg a Fitch szerint a jövő évben ez az érték elérheti az 5,6 százalékot.

Úgy vélik, korábbi középtávú terv, mely szerint 2026-ra 3 százalék alatt lenne a hiány, mára irreálissá vált.

A Fitch sebezhetőségnek ítélte az államadósság magas arányát is. A kilátásokat rontó tényezőként vették figyelembe azt is, hogy a 2026-os választások előtt kevés esély van „fiskális konszolidáció elérésére”, és a választások után is legfeljebb lassú, fokozatos korrekcióra számítanak.

A gazdasági lap kérdésére a Fitch szakértője azt mondta, az amerikai pénzügyi „védőpajzs” (swap line) szerepét nem vették figyelembe a hitelminősítés során, ugyanis semmi érdemi információjuk nem volt a konstrukcióról. Krzywicka szerint Orbán Viktor nyilatkozata „sokkal inkább politikai természetű volt”, és felveti azt a kérdést is, hogy miért lehetne szükséges, „egyáltalán szükség van-e ilyenre a gazdaságpolitikának a választások előtt”.