Még mindig nincs megállás az üzemanyagárakban

Csütörtökön mindkét üzemanyagtípus nagykereskedelmi ára csökken – írja a Holtankoljak. Az autós portál információi szerint a benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj bruttó 3 forinttal lesz olcsóbb literenként a kutak számára.

A szaklap szerint a szerdai átlagárak a következők szerint alakulnak:

– 95-ös benzin: 566 forint/liter,

– gázolaj: 578 forint/liter.

Szerdára a dízel nagykereskedelmi ára csökkent literenként 3 forinttal. A kutakon egy nap után a benzin és a gázolaj is literenként 1-1 forinttal kerül kevesebbe.