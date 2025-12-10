Még mindig nincs megállás az üzemanyagárakban

Csütörtökön mindkét üzemanyagtípus nagykereskedelmi ára csökken – írja a Holtankoljak. Az autós portál információi szerint a benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj bruttó 3 forinttal lesz olcsóbb literenként a kutak számára.
A szaklap szerint a szerdai átlagárak a következők szerint alakulnak:
– 95-ös benzin: 566 forint/liter,
– gázolaj: 578 forint/liter.
Szerdára a dízel nagykereskedelmi ára csökkent literenként 3 forinttal. A kutakon egy nap után a benzin és a gázolaj is literenként 1-1 forinttal kerül kevesebbe.