A szentestéről szóló népszavazás ügyében találkozott a Jobbik korábbi és jelenlegi elnöke (frissítve!)

„A szabad szentestéhez való jog pártpolitikán felül áll” – írja friss Facebook-posztjában Adorján Béla. A Jobbik jelenlegi elnöke közölte, találkozott Sneider Tamással, aki 2018 és 2020 között vezette az ellenzéki pártot.

Adorján arról számol be, a tartalmas beszélgetés mellett

Sneider is aláírta a Jobbiknak azt a népszavazási kezdeményezését, hogy december 24-ét nyilvánítsák munkaszüneti nappá.

A jelenlegi pártvezető felidézi, elődje kiemelten foglalkozott a szociális kérdésekkel, nevéhez fűződik a párt Férfiak 40 programja is, ezért is bíztam benne, hogy őszintén fogja támogatni egykori pártja most folyó aláírásgyűjtését.

„Az, hogy szenteste munkaszüneti nap legyen, véleményem szerint pártokon túlmutató kérdés, ezért is kérek mindenkit, hogy aláírásával támogassa ezt a nemes ügyet”

– zárja posztját az ellenzéki párt elnöke.

Frissítés:

Utódja posztját Sneider Tamás is megosztotta közösségi oldalán azzal, hogy ő is szívesen támogatja a Jobbiknak ezt az évtizedre visszanyúló kezdeményezését.

Sneider Tamás is azt kérte, minél többen írják alá a népszavazás kiírását célzó kérdőívet.

„Örülök, amikor egy ellenzéki párt nemcsak beszél, hanem cselekszik is”

– fűzte hozzá bejegyzéséhez a korábbi Jobbik-elnök.