A „vidék kormánya” menjen el a falvakba, és ott szónokoljanak a nagyszerű közbiztonságról!

A kormány asztalára kerülő, szépen csomagolt és ügyesen hajlított statisztikák szerint csak úgy árad a közbiztonság az országban, a valóság ezzel szemben az, hogy

már nem a gondosan elrejtett és elfeledett szegregátumok problémája a döbbenetesen terjedő droghasználat,

hanem a kisvárosoké és megyeszékhelyeké is: a szegények között pusztító olcsó drogok tovább erősítik a leszakadást, elképesztő bűnözési hullámot generálva országrésznyi térségekben.

Rétvári Bence államtitkár úr szerint „a tavalyi év első kilenc hónapjához képest idén 9,5 százalékkal csökkent a közterületi bűncselekmények száma”.

Na, persze, hiszen a bűnelkövetések jelentős részét már fel sem jegyzik. A rendőr – ha egyáltalán van – ki sem jön, a bűn rejtve marad, hiszen ezeken a magára hagyott településeken az állam már nincs jelen. Ezt persze jól tudja az államtitkár úr.

A Jobbik politikusai, többek között Lukács László György és Ander Balázs számtalan alkalommal hívta fel a figyelmet arra, jól őrzött és kényelmes parlamentben lobogtatott hazug statisztikák helyett ideje lenne, hogy a kormány tagjai a saját szemükkel tapasztalják meg „Európa legbiztonságosabb országát”, jöjjenek el a borsodi, abaúji, hevesi, somogyi falvakba.

Ha olyan fene nagy a biztonság, töltsenek el pár napot a szegregátumokban, beszélgessenek el az egyre fogyatkozó idősekkel,

milyen érzés életveszélyben élni, milyen érzés arra várni, mikor töri rájuk az ajtót egy bedrogozott zombiszerű, egykorvolt emberi lény, hogy kirabolja, megverje, végső esetben megölje őket pár ezer forintért.

Az állam leépül és kivonul a vidékről: magára hagyta először a szegregátumokat, aztán a falvakat, aztán a kisvárosokat. Ahogyan elhanyagolja a közszolgáltatásokat, úgy építi le a közbiztonságot, hogy a végén már csak saját magát védje a kormány a fővárosban.

A helyzet döbbenetes mértékben romlik. Hétről hétre, napról napra. Nem kell hozzá Borsodig vagy Dél-Somogyig utazni: a Pest megyei agglomerációt is elérte a fertőzés, kérdezzék meg a kerepesi polgármestert, vagy a pilisi rendőröket, polgárőröket, tisztességes magyar embereket, mi a véleményük a biztonságról.

Biztosan más, mint a nem létező közbiztonságról hazudozó kormánytagoké.

(A szerző a Jobbik elnöke.)