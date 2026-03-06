Marad a kedvezményes áfakulcs az energiahordozókon – de nem Magyarországon

A horvát kormány csütörtöki ülésén az áfatörvény módosítását javasolta, amely szerint 2027. március 31-ig meghosszabbítanák az energiahordozókra alkalmazott 5 százalékos kedvezményes áfakulcsot – közölte a kabinet. A kedvezményes kulcs a földgázra, a hőközpontokból származó távhőre és az ahhoz kapcsolódó díjakra, valamint a tűzifára, a pelletre, a brikettre és a faforgácsra vonatkozik. (Magyarországon ezek közül csak a távhőszolgáltatás áfája 5 százalék, a többi energiahordozó után 27 százalék fa terheli a családokat. – A szerk.)

Az intézkedés a korábbi hosszabbítások után 2026. március 31-ig érvényes. Meghosszabbítás hiányában az áfakulcs április 1-jétől 13 százalékra emelkedne. A pénzügyminisztérium szerint ez az energiahordozók árának növekedéséhez vezethetne, és kedvezőtlenül érintené a lakosság életszínvonalát és a vállalkozásokat.

A becslések szerint a kedvezményes kulcs meghosszabbítása 47 millió euró (18 milliárd forint) bevételkiesést okoz az állami költségvetésnek: ebből 35 millió eurót 2026. április 1. és december 31. között, további 12 millió eurót pedig 2027. január 1. és március 31. között.

A horvát parlament 2025. márciusában fogadta el az áfatörvény módosítását, amely 2026. március végéig tartotta fenn az 5 százalékos kulcsot, amelyet 2022. áprilisában vezettek be az energiaárak emelkedése miatt, és azóta többször meghosszabbították.

