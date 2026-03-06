Újabb horribilis áremelkedés várható

Szombaton újabb jelentős áremelkedésre készülhetünk a nagykereskedelmi árakat illetően. A benzin bruttó 7 forinttal, a gázolaj bruttó 17 forinttal kerül majd többe literenként – tájékoztat a Holtankoljak. Az autós portál azt írja, pénteken az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon:

– 95-ös benzin: 578 forint/liter,

– gázolaj: 614 forint/liter.

Péntekre a benzin esetében a nagykereskedelmi ár literenként 6, a gázolaj esetében literenként 15 forintos emelését jelentettek be, ez az autósok számára egy nap alatt 5 forintos benzinár-, illetve 9 forintos dízelár-emelkedést jelentett.

Pénteken a déli órákban a Brent nyersolaj hordójáért már 89 dollárt kellett fizetni, míg a hazai finomítókban használt Urals hordónkénti ára majdnem 76 dollárra kúszott fel.

A bankközi devizapiacon a forint is jelentős gyengülésnek indult, az eurót 393, míg a dollárt 340 forintért adták.