Huszonhárom hónap óta nem volt olyan, mint januárban

2026 januárjában az ipari termelés volumene 2,5 százalékkal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 0,3 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva – olvasható a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggeli gyorstájékoztatójában. Az intézet azt is közölte, a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. decemberinél. (Bár az éves szinten mért 0,3 százalékos emelkedés nem számottevő, azonban pozitív értékre 2024 februárja óta nem volt példa. Azt megelőzően pedig több mint három éve, 2022 decemberében volt magasabb az ipar termelése, mint az azt megelőző év azonos hónapjában. – A szerk.)

A KSH közlése szerint a feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve a villamos berendezés gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 1,5 százalékkal emelkedett – zárul a KSH tájékoztatója.

Mint arról korábban beszámoltunk, 2025-ben összességében 3,2 százalékkal esett vissza a hazai ipar teljesítménye.