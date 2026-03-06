Jobbik: Zelenszkij szavai nem különböznek Putyinétól

Elfogadhatatlannak tartja a Jobbik, hogy egy ország vezetője katonai beavatkozással fenyegeti Magyarországot vagy annak vezetőjét – áll a nemzeti ellenzéki párt pénteki közleményében. Rámutatnak,

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő csütörtök esti mondatai semmiben sem különböznek azoktól, amiket Vlagyimir Putyin orosz elnök fogalmazott meg Ukrajnával szemben több mint négy évvel ezelőtt.

Mint arról lapunk is beszámolt, az ukrán államfő ezt mondta:

„Reméljük, hogy nem blokkolja majd egy bizonyos személy az EU-ban a 90 milliárdot vagy annak az első részletét, és az ukrán katonák hozzájutnak a fegyverekhez. Máskülönben ennek az embernek a címét átadjuk a fegyveres erőknek – hívják fel és beszéljenek vele ők a maguk nyelvén.”

A Jobbik emlékezteti az ukrán államfőt, Magyarország nemcsak az Európai Uniónak, hanem a NATO-nak is tagja, melyekhez Ukrajna is csatlakozni kíván. Azt is kiemelik,

„Zelenszkij elnök csütörtöki mondatai nemhogy elősegítenék, hanem egyenesen hátráltatják, hogy országa közeledjen mind a politikai-gazdasági közösségünkhöz, mind katonai szövetségi rendszerünkhöz”.

A Jobbik elvárja, hogy

az ukrán államfő vonja vissza szavait, és kérjen bocsánatot,

amiért katonai agresszióval fenyegetett meg egy olyan országot, mely a háború kezdete óta számos elmenekült ukrán állampolgárnak nyújtott menedéket és segítő kezet – zárul a nemzeti ellenzéki párt közleménye.