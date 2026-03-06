Tavaszra leáll a Mol Bubi, a főváros elkésett a közbeszerzéssel

Bubi búcsúbuli rendezvényt tartottak Budapesten, ugyanis a fővárosi közbringarendszer csütörtök estétől három és fél hónapra leállt. Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlésben helyet foglaló Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet,

a főváros és a BKK vezetése, a DK-s Draskovics Tibor volt igazgatósági elnök és Walter Katalin korábbi vezérigazgató vezetésével „bealudtak”.

A városatya posztjában azt írja, a BKK-t vezető Walter és Draskovics nem írták ki időben a szükséges közbeszerzési eljárást, melynek átfutási ideje 18 hónap, ebben benne van a tender és a gyártás időtartama is. Mint Vitézy írja, az eljárást legkésőbb 2024 tavaszán ki kellett volna írni, ám erre csak fél évvel később került sor.

Kifejti, Bubi jelenleg olyan konstrukcióban működik, hogy a Mol névadó szponzor, a rendszert a tőlük, a felhasználóktól és Budapesttől kapott forrásokból a BKK működteti, de a biciklik nincsenek köztulajdonban, azokat egy megbízott szolgáltató biztosítja.

„Ha a szerződés lejár, a bicikliket elviszik, így a rendszer nem tud tovább működni”

– magyarázza a várospolitikus.

Ez elkerülhető lett volna, ha nem pártkáderek vezetik a BKK-t az előző ciklusban – teszi hozzá Vitézy Dávid, aki szerint a szakmai felelősség Draskovicsé és Walteré,

„az pedig nehezen vitatható, hogy a politikai felelősség Karácsony Gergelyé”.

Vitézy megjegyzi, a nyári újrainduláskor harmadik generációs kerékpárok fognak rendelkezésre állni a korábban általam is javasolt új kedvezményekkel és e-kerékpárokkal kiegészülve.