Egy korszak vége: nem tud listát állítani a Jobbik

A Jobbik nem tud országos listát állítani az országgyűlési választáson – írja a nemzeti ellenzéki párt péntek esti közleményében.

Mint fogalmaznak, a politikai tömörülés és civil szövetségeseinek jelöltjei, valamint segítői az elmúlt két hétben mindent megtettek, hogy összegyűjtsék a körzetekben az induláshoz szükséges aláírásokat, a kormányváltás érdekében. Mindezt egy olyan politikai környezetben, amely megosztottságában messze áll attól a normális Magyarországtól, amit mi kívánnánk hazánknak – áll az ellenzéki párt kommünikéjében.

Kiemelik, köszönettel tartoznak azoknak, akik segítettek az elmúlt két hét nehéz gyűjtésében, melynek eredményeként sok körzetben összegyűjtötték a szükséges aláírásokat. Bár az országos lista állításához szükséges számú körzetben leadták az ajánlásokat, azonban

saját számításaik szerint a Jobbik és civil szövetségesei nem tudnak országos listát állítani a választásokon idén tavasszal, mert nem sikerült az induláshoz szükséges 71 körzetben sikeresen jelöltet állítani

– olvasható a Jobbik tájékoztatásában.

Nulláról a csúcsra, majd vissza

A Jobbik továbbra is teljes mellszélességgel támogatja azon képviselőjelöltjeit, akik a listaállítás elmaradása ellenére is tovább dolgoznak azért, hogy megnyerjék a helyi választók támogatását – zárul az ellenzéki párt közleménye.

A 2003-ban párttá alakult mozgalom először a 2006-os országgyűlési választáson mérettette meg magát, akkor MIÉP–Jobbik a Harmadik Út néven 119 ezer szavazatot szerzett, mely a voksok 2,2 százalékát tette ki, így nem jutott a parlamentbe. Az áttörést a 2009-es európai parlamenti választás hozta meg, ahol a párt már 427 ezer szavazattal (14,8 százalék) három mandátumot is szerzett a strasbourgi plénumban. Az Országgyűlésbe a 2010-es választások során került, 855 ezer szavazatot kapott, ami a voksok 16,7 százaléka volt. A párt első egyéni mandátumát Veszprém megye 3. választókerületének időközi választásán szerezte meg, ekkor a párt Rig Lajost jelölte a megüresedett mandátumra, aki a voksok 35,5 százalékával lett országgyűlési képviselő. A csúcsot a 2018-as választás jelentette, ekkor a politikai tömb a legerősebb ellenzéki erőnek számított, 1 millió 93 ezer szavazatot kapott, ami a voksok 19,1 százaléka volt.

Ám az, hogy nem tudta legyőzni a Fideszt, a párt lassú hanyatlását hozta. A 2019-es EP-választáson már csak 220 ezer szavazójuk volt, ami 6,3 százalékos eredményt és mindössze egy mandátumot hozott. 2022-ben azután az Egységben Magyarországért pártszövetség részeként indultak, ez az összellenzéki formáció szintén vereséget szenvedett a Fidesztől. A 2024-es EP-választáson már csak 45 ezer szavazatot kaptak, ami 1 százalékos eredménynek felelt meg.