Nagy Márton fontos bejelentést tett

A tavaly március közepén (az akkor ismét elszállt inflációs adatokra reagálva) bevezetett árrésstopról tett közzé fontos információt a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca a csütörtök reggel közzétett adatok után közleményében ezt írja:

„Az árréscsökkentés jelentősen hozzájárul az infláció csökkentéséhez, az árak kordában tartásához. A kormány tovább küzd az áremelésekkel szemben, így május végéig meghosszabbítja az árréscsökkentést.”

Az árrésstopot legutóbb október végén hosszabbították meg február 28-áig, december 1-jén pedig további 14 termékkört vontak a baloldali gazdaságpolitikai intézkedés hatálya alá. Ezt hosszabbítja meg most a kabinet május végéig.