Gödi mérgezés: a gyár a leleplező portált akarta betiltani

A gödi mérgezéses ügyek napvilágra kerülése után a Samsung SDI megpróbálta elhallgattatni az ügyet nyilvánosságra hozó Átlátszót – derül ki a Telex birtokába jutott dokumentumokból. Felidézik, a tényfeltáró portál csak nagy késéssel és fontos információk kitakarásával jutott hozzá a hatósági jegyzőkönyvekhez.

A Telex azt írja, a cég vezetésében felmerült, hogy a kormányzaton keresztül próbálják elérni, hogy a lap munkáját valahogy ellehetetlenítsék, vagy legalábbis úgy korlátozzák, hogy ne írhassanak többet a Samsungról. Egy, a lap birtokába jutott angol nyelvű, 2024. május 27-én kelt dokumentum tanúsága szerint a vezetőségi ülés 6. napirendi pontja úgy szólt, a kormányzat a választási kampány végéig leállítja vagy korlátozza az Átlátszó működését. Emlékezetes, 2024. június 9-én nemcsak európai parlamenti, hanem önkormányzati választásokat is tartottak.

Az irat – az angol nyelvű szöveget magyarra fordítva – így fogalmaz:

„Az ügyészségi nyomozás lezárását május közepére tervezik. A nyomozás hivatalosan is bebizonyítja, hogy a Samsung SDI minden határértéket betartott, az Átlátszó pedig megsértette a törvényt. Az Átlátszóra jelentős bírság és a hamis hírek terjesztésének tilalma vár.”

Ez a lap szerint arra vonatkozik, hogy Kammerer Zoltán, Göd fideszes polgármestere feljelentést tett azért, „hogy az ügyben tisztán lássunk és kiderüljön, hogy valóban történt-e környezetszennyezés, vagy rémhírterjesztésről van szó”.

Az iratban egy ilyen mondat is olvasható:

„Az ügyészségen kívül az Integritás Hatóság is vizsgálja az Átlátszó külföldi finanszírozását. A hatóság negatív döntése az Átlátszó működésének beszüntetéséhez vezethet.”

A lap forrása szerint fordítási hiba miatt szerepel ott az Integritás Hatóság neve, valójában a Szuverenitásvédelmi Hivatalról volt szó. És valóban, a napjaink ÁVH-jaként emlegetett Szuverenitásvédelmi Hivatal a Telexnek küldött válaszaiban elismerte, 2024. június 25-én döntött arról, eljárást indít az Átlátszó ellen.

A Telexnek az Átlátszó azt írta, Kammerer feljelentésének semmilyen következménye nem lett, az Átlátszót pedig abban az ügyben senki nem kereste. Azt is közölték, hogy az Integritás Hatóság soha nem vizsgálódott az Átlátszónál, sőt az Átlátszó a hatóság megalakulása óta tagot delegál az Integritás Hatóság mellett működő Korrupcióellenes Munkacsoportba. A Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálata az Átlátszó főszerkesztője szerint váratlanul érte őket, és nem tudtak róla, hogy a Samsungnak köze lehetett annak megindításához. A vizsgálatot 2024 szeptemberében kiterjesztették a Göd-ÉRT Egyesületre, és ekkor a főszerkesztő szerint már az Átlátszónet Alapítvány is kapott egy olyan kérdéssort a Szuverenitásvédelmi Hivataltól, amelyből sejteni lehetett, hogy a Samsunggal kapcsolatos munkájuk is érdekli őket.

A Telex információi szerint a Samsung 2023 őszére a mérgezést okozó problémák nagy részét megszüntette.

A lap megkeresésére sem a kormányzat, sem az Igazságügyi Minisztérium, sem a Samsung SDI nem válaszolt.