Hortobágyi Katalin: a devizakárosultak ügyének rendezése nem könyörület, hanem jogi kötelesség

A Jobbik a pápai központú Veszprém vármegye 4-es számú egyéni választókerületében Hortobágyi Katalint kérte fel az indulásra az április 12-i választáson – tájékoztatott az ellenzéki párt.

A politológus végzettségű hölgy azért indul a voksoláson, mert úgy látja, hogy Magyarország – és vele együtt a pápai térség is – rossz irányba halad. A bérek leszakadtak a szomszédos országokhoz képest, a lakhatás lassan megfizethetetlen luxussá válik, a megélhetés pedig napról napra bizonytalanabb. Miközben Magyarország stagnál és csúszik lefelé, más nemzetek elhúznak mellettünk – olvasható a Jobbik közleményében.

Hortobágyi Katalin elmondta, azért vállalta a Jobbik felkérését, mert

hisz a valódi alternatívában, ami nem szlogenekre és gátlástalan propagandára épül, hanem konkrét, megvalósítható vállalásokra,

amelyek rövid távon érezhető javulást, középtávon pedig térségi éllovas szerepet hoznának Magyarországnak és a Pápa központú térségnek is.

Hortobágyi Katalin határozottan lépne fel a devizahitelesek érdekében, mert vallja, hogy az ő ügyük rendezése nem könyörület, hanem jogi kötelesség. Valódi önrendelkezésben hisz egyéni, közösségi és nemzeti szinten is, a magyar emberek érdeke soha nem lehet másodlagos. A felelős környezetvédelemben hisz, melynek értelmében józanul, mértékkel, a helyi közösségek érdekeit szem előtt tartva élhető környezetet kell teremteni, mert úgy hiszi, hogy hosszú távon nincs biztonság élhető környezet nélkül.

Hortobágyi Katalin megválasztása esetén magyar emberek érdekeit tenné az első helyre, a kifogások helyett a tettekben és az egyenes beszédben hisz.