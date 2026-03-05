Adorján Béla: akkor lesz normális Magyarország, ha a többpárti demokrácia meg tud valósulni

A Jobbik jelöltjeinek ajánlásgyűjtése folyamatban van, a pártnál gyűlnek az ajánlások – mondta az M1 Ma reggel című műsorában csütörtök reggel Adorján Béla, a párt elnöke. Kifejtette, másfél évvel ezelőtt „kvázi újraalapították” a Jobbikot, a jelölteknek pedig minden eszközt és tudásukat felajánlotta a párt. Adorján Béla azt mondta,

az ajánlásgyűjtés időszaka a teljes politikára nézve egy „természetes kiválasztódási folyamat”.

A pártelnök csütörtök reggeli információi szerint „nagy valószínűséggel, minden bizonnyal a Jobbik képes lesz arra, hogy listát állítson” – húzta alá Adorján Béla. A Jobbik elnöke ismertette, volt olyan jelöltjük, akinek több száz aláírását nem hibás adatok, hanem csúnya írás vagy rubrikából kilógó számok miatt nyilvánította érvénytelennek a helyi választási iroda.

Egy jelölő szervezet akkor állíthat országos listát, ha legalább 14 vármegyéből és Budapestről is legalább 71 jelölt összegyűjt fejenként legalább 500 érvényesnek minősített ajánlást.

Adorján Béla nagyon bízik abban, hogy péntek délután közölheti, a Jobbik újra fent lesz a politikai palettán, és országos listával, valamint legalább 71 jelölttel indul a választáson.

A Jobbik elnöke azt mondta, ha most kellene megtippelni, akkor úgy vélné, két párt lesz az Országgyűlésben, de ő azt szeretné, hogy mindenki kapjon helyet a parlamentben, mert – vélte –

„akkor lesz normális ország és normális világ, hogyha a többpárti demokrácia meg tud valósulni Magyarországon”.

Szerinte a választóknak minél szélesebb palettáról kellene választaniuk azt, aki a leginkább képes arra, hogy őket képviselje. Úgy vélte, Magyarországon mindenkinek meg kell kapnia a saját érdekképviseletét.

„Az az üzenet, hogy mindenki tűnjön el a politika térképéről, nem sértő, hanem inkább felháborító”

– mondta Adorján Béla, aki felidézte, még 2018-ban sem jutott eszébe sem Vona Gábor akkori Jobbik-elnöknek, sem neki mint képviselőjelöltnek, hogy a többi jelöltet eltüntesse. Hozzátette, akkor lesz Magyarországon normális politika és közélet, ha megszűnik a másokat eltüntetni akaró hozzáállás.

A Jobbik február közepén tartotta nagyszabású kampánynyitó rendezvényét, amelyen bemutatták a politikai erő Normális Magyarországot! című választási programját.

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg: