Orbán Viktor döntött: magyarokat küld a háború sújtotta Ukrajnába

Minden cécó nélkül meg lehetne nyomni az „ON” feliratú gombot a Barátság kőolajvezeték brodi szivattyútelepén – gyakorlatilag ezt szögezte le a szerda este a Magyar Közlönyben megjelent, Orbán Viktor aláírásával ellátott kormányhatározat első mondata.

Ennek ellenére az intézkedés értelmében

a miniszterelnök mégis egy tényfeltáró küldöttséget küld a háború sújtotta Ukrajnába,

melynek vezetője az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, Czepek Gábor, egy tagot a Mol delegál, a többi tagot pedig Czepek Gábor nevezi ki. A küldöttség feladata, hogy a helyszínen vizsgálja meg az olajvezetéket.

Hogy ha a kormányfő állításának megfelelően rendben van a vezeték, akkor miért kell mégis magyar emberek életét kockáztatva oda küldeni őket, arra a határozat nem tér ki.

Ahogy arról sincs szó benne, hogy a tényfeltáró küldöttséget – szintén a kormányfő Robert Ficóval folytatott megbeszélésének megfelelően – az ugyancsak érintett szlovák olajipari szakemberek is elkísérnék.