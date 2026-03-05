Eszkalálódik a közel-keleti háború, Katart és Azerbajdzsánt is támadás érte

A Reuters azt írja, több robbanást lehetett hallani a katari fővárosban, Dohában csütörtökön, helyi idő szerint déli 12 óra körül.

A katari védelmi minisztérium tájékoztatása szerint rakétatámadás van folyamatban az ország ellen, a légvédelem aktív.

A hírügynökségnek a helyszínen tartózkodó szemtanúk azt mondták, füst száll fel a város nyugati szélén található lakónegyedből – errefelé található az Egyesült Államok legnagyobb térségbeli légibázisa, az Al Udeid támaszpont is.

A The Guardian pedig arról tájékoztat, hivatalos források szerint egy iráni drón csapott le egy azerbajdzsáni repülőtérre a két ország közös határánál. Ez az első eset, hogy Irán a kaukázusi régióban található államot támadott meg az Egyesült Államok és Izrael Teherán elleni háborújának kezdete óta. Két ember megsérült, miután egy drón becsapódott a repülőtér terminálépületébe Nahicsevanban, az Iránnal határos azerbajdzsáni exklávéban.

Az eset után Azerbajdzsán behívatta az iráni követet.

„Az egyik drón a Nehicsevan autonóm köztársaság repülőterének terminál épületét találta el, míg egy másik drón Shakarabad falu iskolája közelében zuhant le – közölte az azerbajdzsáni külügyminisztérium egy nyilatkozatban. – Határozottan elítéljük ezeket az Iráni Iszlám Köztársaság területéről indított dróncsapásokat, amelyek a repülőtér épületének megrongálódását és két civil sérülését okozták.”

Izrael és az Egyesült Államok február utolsó napján indított háborút Irán ellen.

A támadások során életét vesztette Ali Hamenei ajatollah, Irán első számú vezetője is.