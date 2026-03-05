Egyre gyorsabb ütemben drágulnak az üzemanyagok

Pénteken folytatódik az áremelkedés a nagykereskedelmi árakban. A benzin bruttó 6 forinttal, a gázolaj bruttó 15 forinttal fog többe kerülni literenként a hét utolsó munkanapjától – írja a Holtankoljak.

Az autós szakportál statisztikái szerint csütörtökön az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

– 95-ös benzin: 573 forint/liter,

– gázolaj: 603 forint/liter.

Csütörtökre a benzin nagykereskedelmi ára literenként 5, a gázolajé literenként 8 forinttal emelkedett. Emiatt szerda óta egy nap alatt a 95-ös benzin átlagára 2, a dízelé 3 forinttal emelkedett.

A Brent nyersolaj hordónkénti ára csütörtökön a déli órákban továbbra is 83 dollár körül van, míg a hazai üzemanyagok előállításához használt orosz Urals típusú kőolaj hordónkénti ára 70 dollárra emelkedett. A dollár árfolyama szerdához hasonlóan 332 forint.