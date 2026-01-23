Ez igen, izmozik a forint

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel – írja az MTI. A dollárral szemben reggel négyéves csúcsot döntött a magyar fizetőeszköz.

Az euró hét órakor 381,94 forinton állt, minimálisan magasabban a csütörtök esti 381,86 forintnál. Tegnap a 381,72-es szintet is elérte, amivel

december eleje óta a legerősebb szinten állt.

A dollár jegyzése 325,30 forintról 324,95 forintra csökkent, a svájci franké pedig 411,50 forintról 411,30 forintra süllyedt.

A dollár–forint árfolyam ezzel 2022 februárja óta a legalacsonyabb szinten van,

utoljára akkor láthattunk 325 alatti értéket.

Az euró jegyzése 1,1752 dollárra erősödött a csütörtök esti 1,1738 dollárról.

(MTI)