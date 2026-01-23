Ön is ennyit keres?

2025 novemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 756 400, a nettó átlagkereset 525 900 forint volt – olvasható a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggeli gyorstájékoztatójában. Az állami intézet szerint a bruttó átlagkereset 8,9, a nettó átlagkereset 10,2, a reálkereset pedig 6,2 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 600 000, a nettó kereset mediánértéke 417 900 forintot ért el, 10,1, illetve 10,5 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

A tájékoztatás szerint novemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 756 400 forint volt, 8,9 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál. Az év tizenegyedik hónapjában a nettó átlagkereset 525 900 forintot ért el, ez 10,2 százalékkal magasabb volt, mint 2024 novemberében. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye.

Ebben a hónapban a rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 665 100 forint volt, ami 8,7 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 653 100, a költségvetésben 679 100, a nonprofit szektorban 739 500 forintot tett ki, 7,5 és 10,4, illetve 14,4 százalékkal nőtt egy év alatt. A reálkereset 6,2 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 3,8 százalékos növekedése mellett tavaly novemberben.

A 2025. novemberi bruttó mediánkereset 600 000 forintot ért el, ami 10,1 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, míg a nettó kereset mediánértéke 417 900 forintot tett ki, ez 10,5 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.