Adorján Béla: Lázár János azonnal mondjon le!

Magyarkútnál kisiklott egy vonat, ketten megsérültek. Lázár János kiállt, és kinyilatkoztatta: „minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálat” lesz. Milyen megnyugtató! Biztosak vagyunk benne, hogy meg is lesz a felelős: a váltó, a sín, a jegykezelő, a vonatvezető, esetleg az időjárás. Egy valaki biztosan nem lesz felelős Lázár János szerint:

Lázár János.

Ez az ember soha nem felelős semmiért, a nárcisztikus kormányzati politika nárcisztikus megtestesítője ilyenkor maga elé tol bárkit, aki kéznél van éppen, kapóra jön a seregnyi sajtósa, akik próbálják kimagyarázni a kimagyarázhatatlant.

Hiszen véletlenül sem azok a felelősek, akik évek óta szárítják ki a MÁV kasszáját, kihúzzák a felújításokat, fejlesztéseket, sőt a legalapvetőbb karbantartásokat a költségvetésből, és úgy tesznek, mintha a XIX. századi pálya még bírná a XXI. századi terhelést.

Eláruljuk Lázár „Akinek Nincs Semmije Annyit Is Ér” Jánosnak: nem bírja.

Ezt mutatja az elmúlt néhány év elképesztő mértékű hibalistája. A teljesség igénye nélkül:

1.) Nyugati pályaudvar: váltóhiba, járatkimaradások, 30-40 perces késések – persze csak a főváros egyik legforgalmasabb pályaudvaráról beszélünk. Lázár János személyesen húzta ki a karbantartások listájáról a váltók cseréjét.

2.) Keleti pályaudvar: biztosítóberendezés-csere miatt egy hónapra teljesen leállt a vonatforgalom. Senki nem magyarázta meg, hogy miért volt szükség a teljes leállásra.

3.) 1-es fővonal: Biatorbágy környékén meggörbült sín miatt lezárt vágány, sebességkorlátozások, pótlóbusz. Ha 35 fok fölé megy a hőmérséklet, a pálya is úgy érzi, szabadságra megy. Az ország legfontosabb vonaláról beszélünk. Karbantartáshiány.

4.) 30-as fővonal: milliárdos felújítás után sorompóhibák bénítják meg a pünkösdi csúcsforgalmat. Karbantartáshiány, felelős: Lázár János.

5.) Veszprém–Ajka: jó ideje vágányzár, mert a csapadékvíz elmosta a pályát. Persze előtte „nem volt pénz” rendes vízelvezetésre: súlyos hiba a felújítás során, felelős: Lázár János.

Emellett szerte az országban biztosítóberendezés- és sorompóhibák, aminek egyetlen oka van: pénzhiány.

Ezek nem ritka balesetek: ez a rendszeres üzemmenet. Ez a következménye annak, amikor egy kormány úgy dönt, hogy a vasút csak költség, nem pedig országos érdek. Amikor a „vidék kormánya” csak a vidéket hagyja cserben.

Tudják, mi a különbség Lázár János és a vidékpusztító SZDSZ-es Kóka János között?

A szabad demokrata exminiszter sohasem hazudta, hogy a vidék embere, minisztere és pártolója lenne. Lázár Jánostól nap mint nap halljuk ezt a hazugságot.

A közlekedésért felelős miniszter arcára persze sok minden ráfér, most is biztosan jól alszik ez az ember a birtokán.

Pedig nagyon egyszerű lenne lépni:

1.) Forrást adni a rendszeres karbantartásra – nem kell feltétlenül a semmiből, sok-sok százmilliárdból felújítani a pályát, Mészáros Lőrinc legnagyobb örömére.

2.) Átlátható ütemtervet közzétenni a fővonalak karbantartására, hogy a felhasználó lássa, mikor mit javítanak.

3.) Prioritássá tenni a vidéki közlekedést: mert vasút nélkül nincs élhető vidék.

Végezetül pedig felelősséget vállalni, majd lemondania az egyetlen felelősnek:

Lázár Jánosnak.

(A szerző a Jobbik elnöke.)