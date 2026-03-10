Csúfosan megbukott Orbán Viktor jóslata

Orbán Viktor 2025 januárjában még ezt mondta:

„Senki sem vitatja, hogy 2025-ben a magyar gazdaság növekedése legalább kétszerese lesz az Európai Unió gazdasági növekedésének”

– idézi fel az Mfor a kormányfő vágyait.

Ezzel szemben a lap elemezte az Eurostat adatait, mely szerint

míg Magyarország GDP-je tavaly 0,4 százalékkal nőtt, az Európai Unióban átlagosan 1,5 százalék volt a gazdasági bővülés.

Orbán Viktor kormánya csak a német és a finn 0,2 százalékos bővülést tudta felülmúlni, miközben V4-es társaink közül Szlovákia 0,8, Csehország 2,5 Lengyelország pedig 3,6 százalékos növekedést produkált.

Az egy főre jutó GDP-t nézve sem jobb a helyzet. A magyarok 16 330 eurós adata csak a bolgárok 11 710 és a románok 13 190 eurós teljesítményét előzik meg, miközben Lengyelországban 17 130, Szlovákiában 19 270, Csehországban pedig 22 470 euró az egy főre eső bruttó hazai termék összege.