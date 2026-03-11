Máris módosítani kellett az üzemanyagok ársapkájának rendeletét

2026. 03. 11. 7:47Alfahír
Úgynevezett szakértők kormányozzák az országot.

Egy napja van hatályban az üzemanyagokra vonatkozó, most már védett árnak nevezett ársapkarendelet, de azt máris módosítani kellett, és ezt a kedden éjszaka megjelent Magyar Közlönyben tették közzé. Az autósok számára a legfontosabb, hogy

a benzinre vonatkozó, literenként 595 forintos, illetve a gázolajat érintő, literenként 615 forintos ársapka nem vonatkozik az automata töltőállomásokra,

ahol a védett árra való jogosultság nem ellenőrizhető. Emellett az ársapkás tankolás során a forgalmi engedély helyett bármely más, a gépjárműre vonatkozó okirat bemutatható a benzinkúton a jogosultság igazolására.

Mint arról lapunk is beszámolt, a kormányzat védett ár néven ismét ársapkát vezetett be a 95-ös oktánszámú benzinre és a gázolajra. Emellett május 1-jéig az uniós minimumszintre csökkentette az ezt a két üzemanyagtípust terhelő jövedéki adót is, ami eddig literenként bruttó 25 forintot vett ki a magyar családok zsebéből.