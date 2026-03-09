Ha drága helyre akar menni, akkor a benzinkút a legjobb választás

A hétfői olajárrobbanás hatására keddtől tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak. A Brent olaj hordónkénti ára egészen 120 dollárig emelkedett hétfő hajnalra, illetve a forint is rohamosan gyengül a dollárral szemben (a hétfő déli árfolyam 343 forint) – írja a Holtankoljak.

Mindennek hatására a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik keddtől – tájékoztat a szaklap.

Az autós portál statisztikái szerint hétfőn ilyen átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon:

– 95-ös benzin: 585 forint/liter,

– gázolaj: 629 forint/liter.

A nagykereskedelmi árak szombatra is óriásit ugrottak, a benzin literjéért 7, a gázolaj literjéért pedig 17 forinttal kell többet fizetniük a benzinkutaknak. Ennek hatása a fogyasztói árakban is meglátszik: péntekhez képest a benzin 7, a dízel pedig 15 forinttal kerül többe az autósoknak.

Az elképesztő mértékben dráguló üzemanyagárak miatt Orbán Viktor miniszterelnök összehívta az energiabiztonsági tanácsot és a kormány rendkívüli ülését. A miniszterelnök várhatóan délután újabb bejelentést tesz.