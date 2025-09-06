Adorján Béla: Már hét európai ország visszaadta a szentestét a családoknak, most rajtunk a sor!

Tavaly két decemberi szombaton is munkába kellett mennünk. Ebből az egyiken december 24-i pihenőnapot „pótoltuk be”. Ez így lesz idén is, ha a jelenlegi szabályozás marad érvényben. Szenteste napján ugyanis a magyar embereknek nem törvény adta joga a pihenés. Ezt az állam legfeljebb nagy kegyesen „kölcsönbe adja”, a törlesztést pedig már előre behajtja. Ez nemcsak méltatlan, de értelmetlen is.

Nem szívesen beszélünk róla, mégis mindannyian tudjuk: szenteste délelőttjén vagy a szombati pótmunkanapon egy végiggürcölt hét után ugyan berángatnak minket dolgozni, de az elvégzett munka értéke sokszor meg sem közelíti egy valódi hétköznapét. Ezzel minden józanul gondolkodó ember tisztában van, az egymást váltó magyar kormányok azonban évtizedek óta homokba dugják a fejüket.

Holott elég lenne csak az Európai Unióban körülnézniük, hogy méltányos és észszerű megoldásokat lássanak. Szenteste napja hét európai országban már munkaszüneti nap. A magyar munkavállalókénál alacsonyabb bérekért ma már csak a bolgárok dolgoznak, ám december 24-én még ők is szeretteikkel lehetnek.

A kormány szerint nincs szükség még egy plusz pihenőnapra, elég nekünk annyi, amennyi most van. Ehhez képest a 11 magyarországi pihenőnap az EU átlagánál is kevesebb. A magyar dolgozóknak még a környező országokhoz képest is kevés idejük marad a pihenésre, feltöltődésre. Az osztrák, a szlovák, a horvát, de még a román, bolgár és ukrán munkavállalóknak is több munkaszüneti nap jut, mint magyar társaiknak. Már csak ezért is fontos lenne, hogy legalább december 24-e ne teljen munkával.

A szabad szenteste nem könyöradomány vagy kölcsön. Minden becsületesen dolgozó ember joga, amelyet már számos uniós országban bevezettek anélkül, hogy bármilyen problémát okozott volna a gazdaságban. Ha Ön is így gondolja, csatlakozzon népszavazási kezdeményezésünkhöz! Adjuk vissza közösen a családoknak az év legmeghittebb napját!

(A szerző a Jobbik elnöke, a népszavazás kezdeményezője.)