Adorján Béla: még számos multilánc is kiadja munkaszüneti napnak december 24-ét

A Jobbik nemcsak politikai pártként, de szellemi, lelki és világnézeti közösségként is alakult meg. Nem véletlen, hogy egyik első országos akciónk a karácsony eredeti szellemiségére emlékeztető adventi keresztállítás. Ezen az úton haladunk tovább akkor is, amikor szenteste napjának munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezzük.

December 24-ét magyar emberek milliói kénytelenek munkával és rohanással teli egyszerű hétköznapként megélni. Így csak a kora esti órákban tudják elkezdeni a készülést az ünnepre – s akkor is gyakran csak a gyakorlati tennivalók szintjén, lélekben alig. Az éjféli misére vagy istentiszteletre sokan már fáradtan, kimerültek érkeznek. A hívő ember számára ez az esztendő egyik legfontosabb eseménye, ám

egy megerőltető munkanap után késő este nem könnyű felkészült, nyitott lélekkel a Megváltó jászlához térdepelni.

Már hat alkalommal javasoltuk az Országgyűlésben, hogy vessünk véget ennek az évről évre ismétlődő méltatlan és értelmetlen helyzetnek: nyilvánítsuk munkaszüneti nappá december 24-ét! A kormány ezt rendre azzal utasítja el, hogy bőven elég a magyaroknak 11 hétköznap az évben, amikor nem kell dolgozni, több már a gazdasági teljesítmény rovására menne. Mintha ez olyan sok lenne, holott az EU-s átlagot sem éri el.

December 24-e az EU hét országában is munkaszüneti nap, köztük Szlovákiában, Csehországban, Észtországban, Lettországban, Litvániában, de még a többnyire ortodox vallású – és így a karácsonyt máskor ünneplő – Bulgáriában is. Gyakran halljuk a Fidesztől és a hozzájuk közel álló megmondóemberektől, hogy a hagyományait és hitét vesztett Nyugattal szemben Európa keleti fele őrzi a tradíciókat. Magyarország viszont épp a szenteste tekintetében lóg ki ormótlanul ebből a sorból.

A szabad december 24-e azon ritka kérdések egyike, amelyben a szakszervezetek nagy része és számos nagy munkaadó is egyetért.

A kezdeményezés mögé olyan, sok ezer munkavállalót foglalkoztató kereskedelmi láncok is beálltak, mint például a Lidl, a Rossmann vagy a Penny, amelyek saját dolgozóik számára lehetővé tették, hogy ezt a napot szeretteikkel töltsék.

Meglehetősen groteszk ellentmondás, hogy a valóságban ezek a multicégek is nagyobb tiszteletben tartják a családokat és a kereszténység egyik legfontosabb ünnepét, mint a magát oly harsányan családbarátnak és kereszténynek hirdető kormány.

Számunkra a Jobbikban azonban ezek nem csak politikai marketingszlogenek. Mi nem csak GDP-termelő robotokat látunk a magyar munkavállalókban. Hanem családanyákat és -apákat, szüleikhez, testvéreikhez siető vagy épp hitük jelentős ünnepére készülő hívő embereket. Az a kötelességünk, hogy őket szolgáljuk.

Többek közt ezért is kezdeményeztünk népszavazást a következő kérdéssel:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?”

Hiszünk benne, hogy ez egy olyan ügy, amely körül valódi nemzeti összefogás bontakozhat ki, amellyel rászoríthatjuk a kormányt, hogy legalább ebben legyen hű fennen hirdetett eszmeiségéhez.

(A szerző a Jobbik elnöke.)