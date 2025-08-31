Adorján Béla: négy érv amellett, hogy szenteste napja munkaszüneti nap legyen

Miért fontos, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen?

Mert keresztény

December 24-e, szenteste, a keresztény hagyomány egyik legfontosabb napja. Magyarországon évszázadok óta a családi, vallási és közösségi élet egyik legmeghatározóbb pillanata, amikor az emberek Jézus születésére készülnek. A karácsony nem csupán ünnep, hanem lelki találkozás, a hit és a család megerősítésének alkalma. A szenteste munkaszüneti nappá nyilvánítása ezt az évszázados tradíciót erősíti meg.

Mert nemzeti

A szenteste megélése nem csupán magánügy: közösségi, nemzeti ügy is. Ha ezen a napon (is) kötelező munkavégzésre kényszerítjük embertársainkat, azt üzenjük: az anyagi javak előbbre valók, mint a lelki értékek. Nemzeti ügy, hiszen megmutatja, a magyar nemzet képes egységesen kiállni egy nemes gesztus, gondolat mellett.

Mert szolidáris

December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításával épp azokra az embertársainkra gondolunk, akik a legtöbbet kell, hogy gürcöljenek az ünnepi készülődés alatt: a kereskedelemben, a logisztikában, idegenforgalomban vagy a szolgáltatásokban dolgozók hosszú-hosszú műszakok után még december 24-én is munkába mennek. Ez nemcsak őket terheli, hanem családjaikat is, a gyerekeik, szüleik, nagyszüleik sokszor nélkülük ünnepelnek.

A társadalmi szolidaritás jegyében a magyar társadalomnak kutya kötelessége biztosítani, hogy ők is méltó módon vehessenek részt a karácsonyban. Egy nemzet ereje pontosan ebben mutatkozik meg igazán: mennyire képes megvédeni a legkiszolgáltatottabb dolgozóit.

Mert kifizetődik

A nemzet lelki egészsége, a családok összetartása fontosabb, mint egy nap gazdasági forgalma. Sőt, a tapasztalat épp azt mutatja: a kereskedelmi bevétel nem vész el, csupán korábban realizálódik. A munkaszüneti nap tehát nem gazdasági veszteség, hanem társadalmi nyereség.

Így tehát a keresztény örökségünk, a család védelme és a munkavállalók iránti szolidaritás közösen indokolják, hogy a szenteste minden magyar számára valódi ünnep lehessen.