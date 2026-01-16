Orbán Viktor: Ukrajna a hitelt „a büdös életben” nem tudja visszafizetni

A rendkívüli időjárás mindenkinek próbatétel volt, de az első „hópróbát” kiállta az ország – monda a közrádióban péntek reggel Orbán Viktor miniszterelnök, aki köszönetet mondott a védekezésben részt vevőknek. Hozzátette, az emberek türelmesen és fegyelmezetten lettek túl a helyzeten. A kormányfő arra számít,

nincs vége, hidegek lesznek, ónos eső bármikor jöhet, ahogy nagyobb havazás is.

A miniszterelnök a friss nemzetbiztonsági jelentésre hivatkozva azt közölte, az éves fogyasztás 40 százaléka feletti tartalékkal kezdtük meg a telet, és folyamatosan érkeznek a szállítások. Emellett – mondta – megduplázták a szociális tűzifaprogramot, mégpedig felső költségvetési keret nélkül. Továbbá arról is tájékoztatott, az összes szociális intézménynél vörös kód van érvényben, ami azt jelenti,

be tudják fogadni a hajléktalanokat és minden olyan embert, akik nem tudnak fűteni lakásukban.

Ukrajna helyzetére és pénzügyi finanszírozására áttérve a kormányfő felidézte, Brüsszelből addig 193 milliárd eurót költöttek Ukrajna támogatására. Hozzáfűzte, ennek egy része hitel, de „a büdös életben ezt a hitelt Ukrajna visszafizetni nem tudja”. Közölte, az Európai Unió most egy 90 milliárd eurós hitel felvételére készül 24 tagállam részvételével (Magyarország mellett Csehország és Szlovákia maradna ki belőle), amit odaadnának Ukrajnának. Ha ez a hitel lejár, és Ukrajna nem tud fizetni, akkor a hitelfelvevőknek kell helytállniuk érte – húzta alá a kormányfő. Azt is közölte, az ukrán vezetés tíz évre vonatkozó pénzügyi rezsiigényt nyújtott be 800 milliárd euró értékben, és ezen felül jönnek még a katonai-biztonsági kiadások.

Orbán Viktor szerint Európa arra számít, hogy Ukrajna a fronton megnyeri a háborút, a hiteleket pedig az orosz jóvátételből, hadisarcból fizetik vissza. De a miniszterelnök úgy véli, az oroszokat nem lehet megverni a fronton úgy, hogy még jóvátételt is fizessenek.

A kormányfő azt mondta, háromszoros-négyszeres rezsiárakkal „tapossák ki” az emberekből a pénzt Nyugaton, továbbá Magyarországgal szemben van egy követeléslista, ebből jelentést készített a kormány. A magyar választókat erről a kérdésről megkérdezik egy nemzeti petícióban – mondta a kormányfő, aki szerint

lenne lehetőség a háború tárgyalásos lezárására a 90 milliárdos hitel helyett.

Orbán Viktor úgy látja, nem hirtelen lett sok forró pontja a világnak – utalt Venezuela, Irán és Grönland helyzetére –, szerinte új világrend jön, ami a nemzetek korszaka lesz, ez pedig alapvetően kétoldalú megállapodásokra fog épülni.

2026 egyszerre lesz a veszélyek és lehetőségek éve, előbbieket csökkenteni, utóbbiakat kihasználni kell – mondta a miniszterelnök a beszélgetésben.

A beszélgetés itt nézhető meg újra: