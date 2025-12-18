Adorján Béla: „Tiszabura a választási rendszernek az állatorvosi lova lett”

2010 óta nagyon sokat romlott a magyar választójogi rendszer állapota – szögezte le az M1 Ma reggel című műsorában Adorján Béla. A Jobbik elnöke szerint a mostani szabályozás lehetőséget ad arra, hogy az országban sorra megismétlődjenek a tiszaburaihoz hasonló esetek. Mint ismert, a hatóságok kétszer is megsemmisítették a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei település időközi önkormányzati választásának eredményét csalássorozatok miatt.

Felidézte, már 2018-ban is volt olyan választókerület, melyről jogerős bírósági ítélet mondta ki, ott választási csalást követtek el, de az érdemben nem befolyásolta az eredményt. Ám a Jobbik elnöke szerint

„Tiszabura a választási rendszernek az állatorvosi lova lett”.

Úgy vélte, a harmadik választás eredménye csak azért emelkedhetett jogerőre, mert a jelöltek elfáradtak, így nem nyújtottak be jogorvoslati igényt a határidőn belül.

A pártelnök kiemelte,

a választási rendszer nem védi meg azokat, akik mentálisan vagy egzisztenciálisan ki vannak szolgáltatva a politikának.

Mint fogalmazott, céljuk, hogy a társadalmat is felmentse a kiszolgáltatott szavazatok lététől, és azokat a kiszolgáltatott embereket is felmentsék, akik valamilyen kényszer, például szavazatvásárlás hatására mennek szavazni. Rámutatott, ez a trend a jövőnket veszélyezteti, ezért nagyon komolyan hozzá kell nyúlni a választójogi szabályokhoz.

Adorján Béla emlékeztetett, a jogosítvány megszerzésének feltétele is az, hogy a vizsgára jelentkező rendelkezzen 8 általános iskolai osztály elvégzésével. Mint mondta, a közút, a közúti közlekedés egy veszélyes üzem, ahogy az is, hogy döntünk a jövőnkről.

Tiszaburán 3 választókörben egyébként a 2022-es országgyűlési választáson 67,3 százalékos részvétel mellett 91,5 százalékot szerzett a Fidesz.

A december 24-i munkaszüneti napról kezdeményezett népszavazási aláírásgyűjtésről a pártelnök kiemelte, ők ebben koordinátori szerepet vállaltak, a gyűjtést önkéntesek végezték. Azt mondta, az adatszivárgási botrány rendkívül negatívan befolyásolta az akciót, ő maga is találkozott olyan gyűjtővel, aki emiatt nem kívánta visszaadni a Nemzeti Választási Bizottság által hitelesített aláírásgyűjtő íveket. Szerinte emiatt nem fog összejönni a 200 ezer aláírás.

Annak azonban reményének adott hangot, hogy annyi szignó összegyűlt, hogy a parlamentnek kötelezően tárgyalnia kelljen, 2026-ben munkaszüneti nap legyen-e szenteste napja.

