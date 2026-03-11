Csillapodni látszik a „mini” olajválság

Szerda reggelre

csökkent a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára, reggel 8 órakor 88 dollárnál is kevesebbet kellett fizetni érte a nemzetközi piacokon.

Hétfőn reggel még ugyanezért a termékért 116 dollárt kértek. A hazai finomítókban használt orosz Urals típusú kőolaj viszont még nem követte a trendet, annak ára továbbra is kevésbé esett, a hétfői, 100 dollárt meghaladó árról csak 85 dollárra esett.

A forint is magához térni látszik, míg hétfő reggel 345 forintot kértek egy dollárért, szerda reggelre a kurzus 330-ra csökkent. A magyar fizetőeszköz az euróval szemben is erősödött, a hétfő déli 398 forintos árfolyam szerda reggelre 384 forintra esett.

Utóbbiban nagy szerepe volt annak, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa azt közölte, az inflációs várakozások horgonyzásához alapvetően szükséges a hazai pénzügyi piacok, kiemelten a devizapiac stabilitásának fenntartása, ennek érdekében

„a jegybank a következő hónapokban közvetlenül biztosítja az energiaimport kapcsán felmerülő jelentősebb devizalikviditási igényt, figyelembe véve a devizatartalék megfelelőségével kapcsolatos szempontokat”.

A célzott intézkedés a devizapiaci kereslet-kínálati egyensúly megteremtését szolgálja – tette hozzá az MNB.

A lépésről Kurali Zoltán, a jegybank alelnöke azt mondta, amennyiben szükségük van a szereplőknek devizára, akkor ezt az MNB-n keresztül a devizatartalék terhére meg tudják tenni akár spot, akár forward tranzakciókhoz.